Márki-Zay Péter reagált Orbán Viktor gyermek témájú videójára

Ahogy arról korábban az Infostart is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök a Győr-Moson-Sopron megyei Kóny községben meglátogatta Tóth Gábor tűzoltót, feleségét, Pálmát és három gyermeküket. A család falusi csokból újította fel a házat. A vendégségről videót is feltöltöttek Orbán Viktor közösségi oldalára. Arra tett ígéretet a miniszterelnök, hogy április után fenntartják a családi támogatásokat, sőt kiegészítik és fel is erősítik, ha hatalmon maradnak.

A témában másik videót is közzétett a miniszterelnök, erre reagált az egységes ellenzéki miniszterelnök-jelöltje szintén a Facebookon.

„Semmi nem számít, csak hogy van-e gyerek. Meg mennyi van” – idézi a miniszterelnök szavait Márki-Zay Péter.

„Hétgyermekes édesapaként is felfordul a gyomrom a hazug képmutatástól, ahogy a Magyarországot kifosztó, gyermekek tíz- és százezreit zsellérnek és jobbágynak szánó miniszterelnök ilyen arcátlanul játssza el az ország bölcs és gondoskodó atyját” – reagál a videóra Hódmezővásárhely polgármestere.

Azt írja, sokan vannak, akinek nem a gyerekvállalás jelenti élete kiteljesedését. „Tudósok, művészek, papok. Sokan vannak ők is, ahogy egészségügyi problémákkal küzdők is.”

Szerinte a politikusok dolga könnyebbé tenni a gyerekvállalást, könnyebbé tett örökbefogadással és a lombikprogramban való könnyebb részvétellel, de az ellenzéki miniszterelnök-jelölt szintén fontos a korszerű oktatás, a gondoskodó egészségügy, ám a kormány ezeket nem biztosítja.

Nyitókép: atv.hu