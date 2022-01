Orbán Viktor: tizenkét év kormányzását nem szabad kidobni az ablakon

Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádiónak hosszabb interjút adott. A teljes beszélgetést ITT lehet meghallgatni.

Először a nagy esetszámról, de az omikron koronavírus-variáns által okozott, egyelőre enyhébb lefolyású betegségről szólt.

"Ez új kihívás. Megjelent egy új variáns, amely a szakemberek szerint szélsebesen terjed, de az erő, amivel ránk tör, gyengébb, mint a korábbiak.

Minden hajnalban kapom a jelentéseket, a mait is láttam már, nő a fertőzöttek száma, de a lélegeztetőgépen lévők száma, a kórházban levőké pedig sokkal lassabban nő, mint korábban"

- ecsetelte.

Megerősítette a február 15-én érvénybe lépő szabályokat, amelyek alapja, hogy a védettségi igazolvány oltási igazolvánnyá alakul át, és a karanténszabályok is változnak a fertőzöttek esetében.

Külön kiemelte az oltási akciónapok jelentőségét is, ismert, január csütörtöki és pénteki napjain 14-18, szombaton 10-18 óra közt lehet előzetes regisztráció nélkül oltakozni.

Ezt követően Orbán Viktor arról beszélt, a baloldal miért támadja a védekezést.

"Nem lóg ki a sorból Európában" - húzta alá, "amiben viszont kilóg, hogy kamuvideókat gyártott, azért ezt ne felejtsük el! Szabad és kell is vitatkozni arról, milyen a jó védekezés, de ahogy Magyarországon támadják a védekezést, az sérti az orvosokat és más egészségügyi dolgozókat" - húzta alá.

Az oltás szervezése szerinte mindenhol jól halad, jól van megszervezve, tisztességesen bánnak az oda érkező emberekkel.

"Az egész gépezet úgy működik, hogy amiatt egyetlen embernek sem kell szégyenkeznie, legyünk büszkék! Jó ország ez!" - folytatta a miniszterelnök.

Mindegyik vakcina jó

Orbán Viktor "elég régóta nyomja az ipart", de nem venné magának a bátorságot, hogy vakcinákat minősítsen, ez "mély szakmai kérdés", amelyek mellett megjelennek az üzleti érdekek.

"A kínai vakcinát a WHO beminősítette, jónak találta, sok százmillió embert ezzel oltottak be" - mondta.

"Magyarország előre megy..."

Magyarázatot adott a kormány aktuális jelmondatára, mely szerint "Magyarország előre megy, nem hátra".

"Az irodalomban is az a jó, ha mondunk valamit, az sokfajta gondolatot elindít. Ha megkérdeznénk húsz embert, mindenkinek jelentene valamit, egy kicsit mást is. Én azért szeretem ezt a mondatot, mert emlékeztet rá, hogy Magyarországot 2010 előtt csődbe vették, elvettek a tanároktól egyhavi bért, elvettek a nyugdíjasoktól egyhavi bért, gazdasági csökkenés volt, és itt ült a nyakunkon az IMF, a devizahiteleket pedig már föl sem említem. De Magyarország 12 év alatt azokat a bűnöket kijavította, most adjuk vissza a tizenharmadik havi nyugdíjat, különböző csoportoknak a bérét meg is tudtuk tolni, gazdasági növekedés van, és lassan munkaerőhiány, nem munkanélküliség. Ám most a baloldal itt van, és azt mondja, készen áll a kormányzásra, de 12 év kormányzását nem szabad kidobni az ablakon. Nem fognak minimálbért emelni, nem fogják emelni a nyugdíjakat" - fejtegette.

Úgy látja, a baloldal 2010 után is követett el bűnöket, most azt mondja, a gazdaság rendbe rakja magát, támadja az élelmiszerárstopot, a benzinárplafont, de "nekünk tanulnunk kell abból, hogy mi történt 2010-ig".

Egészségügy: "senki sem beszél a magántőke ellen"

Kérdésre válaszolva ellenzéki témával is folytatta, a baloldal szerinte abban érdekelt, hogy utat nyisson az egészségügy privatizálása előtt.

"Senki sem beszél a magántőke ellen, de a biztosítottak pénzét nem fogjuk nekik odaadni" - szögezte le.

Szerinte az orvosok pénze nagy arányban, jó irányba indult el, a szakdolgozók bére is nőtt, az orvosi kamarával pedig megállapodott, hogy nem a privatizáció, hanem a közellátás jobb szervezése a járható.

"Az másik dolog, hogy sosem lesz elé" - ami a javítani valókat és a pénzt illeti, folytatta Orbán Viktor, aki szerint "akinek sok pénze van, annak minden rendszer jó, de sokan vagyunk kis pénzűek".

Tehát ellenzi az egészségügy privatizálást, de

aki fantáziát lát az egészségügybe fektetésben, annak "jó napot"

kíván.

"A migrációs veszély velünk marad"

Migrációs témával zárt, mivel az illegális határátlépők száma nő.

"Tartok időnként szemlét. A magyar emberek nincsenek tudatában annak, hogy milyen munkát végeznek ott a rendőrök és katonák, ha csak egy pillanatra nem figyelünk, kezdhetjük összegyűjteni a migránsokat a határsávban a törvények szerint" - ecsetelte Orbán Viktor.

Most két hét alatt 4000 határsértőt kaptak el, "a migrációs veszély velünk él a következő években is" - jelentette ki.

Megdöbbenve olvasta az EU svéd bevándorlásügyi biztos asszonyának véleményét, aki szerint nélkülözhetetlenek a migránsok Európában.

"Mi nem szeretnénk ezt, ez egy magyar ország, a magyar emberek nem kérnek ebből a gondolkodásból, megközelítésből, akkor sem, ha rövid távon olcsóbb lenne beengedni, mint megállítani őket. Magyarország egész Európa külső határát védi,

a magyarok várkapitányok is egyben.

2015 óta nekünk ez 600 milliárd forintunkba került. Ez a pénz ugyanannyi, mint amennyit a családoknak visszaadunk befizetett 2021-es szja-ként. Közben Brüsszel hátba támad minket" - zárta gondolatait Orbán Viktor.

Szerinte nyugaton ez az életösztön "már nem munkál", amit a magyarok a gyerekeikre akarnak hagyni. "Nem tágítunk, így gondolkodunk, nem akarunk megváltozni" - mondta még.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt