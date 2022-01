Világújdonság érkezett a Semmelweis Egyetemre

Világviszonylatban is új, fotonszámláló detektorral rendelkező CT-készüléket adtak át a Semmelweis Egyetemen hétfőn, az Orvosi Képalkotó Klinikán üzembe helyezett berendezésnek köszönhetően gyorsabb és pontosabb diagnózis várható, és a sugárdózist - a fotonszámláló technológiának köszönhetően - csaknem a felére csökkenti.

Az ünnepélyes átadáson Palkovics László innovációs és technológiai miniszter elmondta, az elmúlt hét évben a mostani már a negyedik alkalom, hogy az egyetemen a világ egyik legmodernebb képalkotó berendezését bocsátják rendelkezésre.

Emlékeztetett arra, hogy a Semmelweis Egyetem egy év alatt több mint 140 helyet javított a nemzetközi ranglistán.

A miniszter azt mondta: a felsőoktatást érintő, 2014 óta megfigyelhető kormányzati erőfeszítések lehetővé teszik az egyetemek javulását, és a folyamat fel fog gyorsulni, hiszen a modellváltás és finanszírozási feltételeinek megteremtése "soha nem látott összegeket jelentenek". Palkovics László innovációs és technológiai miniszter (b2), Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora (j2), Maurovich-Horvat Pál, az Orvosi Képalkotó Klinika igazgatója (j) és Oroszné Vincze Rita, a Siemens Healthcare Kft. ügyvezető igazgatója átvágja a nemzeti színű szalagot a világviszonylatban is új, fotonszámláló detektorral rendelkező CT-készülék átadóünnepségén a fővárosban, a Semmelweis Egyetemen, az Orvosi Képalkotó Klinikán 2022. január 10-én. A berendezésnek köszönhetően gyorsabb és pontosabb diagnózis várható, és a sugárdózist - a fotonszámláló technológiának köszönhetően - csaknem a felére csökkenti. MTI/Soós Lajos

Palkovics László beszédében megköszönte a berendezés gyártójának, a Siemensnek az együttműködést.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora arról beszélt, hogy "igazi mérföldkőhöz" érkezett az egyetem, hiszen ilyen modern technológiájú berendezést Európában még nem helyeztek üzembe. A világon egy időben húsz ilyen CT-t adtak át - jegyezte meg.

Kiemelte, a berendezés alacsony sugárdózissal dolgozik és nagyon pontos, ez amellett, hogy a betegek javát szolgálja, új utat ad a kutatásban.

Maurovich-Horvat Pál, az Orvosi Képalkotó Klinika igazgatója a berendezést bemutatva elmondta, a Siemens Healthineers Naeotom Alpha CT-készüléke egyedülálló, fotonszámláló technológiájának köszönhetően a hagyományos CT-kel szemben sokkal részletesebb térbeli felbontást tesz lehetővé, így akár a néhány milliméteres kóros elváltozások - a daganatoktól a meszes erekig, szűkületekig - is azonosíthatók a segítségével.

A berendezés akkora újításnak számít, mint amikor a fekete-fehér tévéről színesre váltottunk

- mutatott rá.

Maurovich-Horvat Pál kiemelte, a berendezés a világon a leggyorsabb, és a legnagyobb térbeli felbontással rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy az eddigieknél sokkal gyorsabban tudnak pontosabb diagnózishoz jutni, alacsonyabb sugárterhelés mellett - tette hozzá.

A berendezés a szürkeárnyalatos képeken túl színes CT-felvételek készítésére is alkalmas a szöveti tulajdonságok alapján, így még pontosabb diagnózist tesz lehetővé az onkológia és a kardiológia mellett a tüdő, a koponya és az ízületek képalkotásában is. MTI/Soós Lajos

Az onkológiai diagnosztikában nagy jelentőségű, hogy az új CT a 0,2 milliméteres térbeli felbontás mellett alkalmas az elváltozások összetételének számszerű meghatározására, így a jó- és rosszindulatú daganatok nagyobb biztonsággal különíthetők el egymástól - írták.

"Hagyományos CT-készülékekkel nehezen lehet megítélni a koszorúér-szűkület mértékét meszes lerakódás mellett, a fotonszámláló technológiának köszönhetően azonban a meszes plakk és a beültetett sztent +mögé is be lehet látni", éppen ezért az új CT a szív- és érrendszeri betegségek azonosításában kiemelt szerepet tölthet be - hangsúlyozza Merkely Béla kardiológus rektor.

"Ilyen készülékeket kell az orvosok kezébe adni annak érdekében, hogy világhírű eredményeket tudjanak elérni."

A Semmelweis Egyetem képalkotó klinikáján átadott új, egyetemi forrásból beszerzett készülék mintegy egymilliárd forint értékű.

A dokumentumban idézik Oroszné Vincze Ritát, a Siemens Healthcare Kft. ügyvezető igazgatóját, aki elmondta: a Semmelweis Egyetem és a vállalat között két éve indult szoros kutatás-fejlesztési együttműködés.

Az új berendezés sebességével kapcsolatban megjegyezte, hogy egy szívdobbanás ideje alatt a teljes szív leképezhető vele.

Nyitókép: MTI/Soós Lajos