Szokatlan tünetei is lehetnek a koronavírusnak

Mangó Gabriella háziorvos az ATV-nek elmondta, hogy korábban naponta 90-100 beteget látott el, ez karácsony körül 50-60-ra csökkent, ám az utóbbi időben ismét megugrott a páciensek száma. A már 2022-ben jelentkező betegeknél 90 százalékban jöttek vissza pozitívan a PCR-tesztek, azt viszont még nem tudni, hogy ezt még a delta vagy már az omikron variáns okozza. Csak valószínűsíteni lehet, ha a betegnek enyhébb tünetei vannak, és nem hasi panaszokkal, köhögéssel, lázzal jelentkezik, valamint nem rapid módon, akkor az inkább az omikron lesz - tette hozzá.

Felhívta a figyelmet arra, hogy szokatlan tünetei is lehetnek az omikron okozta koronavírus-fertőzésnek. Az éjszakai izzadás, krákogás vagy a gyengeség is lehet a betegség jele. Szaglásvesztéssel nem feltétlenül jár az új variáns által előidézett fertőzés. Az Egyesült Államokban beszámoltak olyan esetről is, amikor az omikron variánssal megfertőződött betegeknél alvási paralízis alakult ki: ilyenkor elalvás után nem sokkal azt lehet érezni, mintha nem tudna mozogni, és még hallucináció is előfordulhat.

A szemen keresztül is bejuthat a vírus a szervezetbe, ilyenkor kötőhártya-gyulladás alakulhat ki. Akik az orron keresztül fertőződnek meg, azoknál lehet tapasztalni orrgyöki panaszokat, akár csontfájdalmat, állkapcsi fájdalmat is – tette hozzá a háriorvos.

Azt tanácsolta, ha bárki bármilyen tünetet észlel, inkább beszéljen a háziorvossal, kérjen PCR-tesztet.

Nyitókép: yalcinsonat1/Getty Images