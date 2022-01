Megszorítás nélküli adósságcsökkentést ígér az ellenzék

Megszorítások nélkül csökkentenék a jelenleg rekord magas államadósságot az ellenzéki pártok – hangzott el a Jobbik, a Momentum és a Párbeszéd politikusainak sajtótájékoztatóján.

Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik alelnöke a Facebookon közvetített online sajtótájékoztatón elmondta: rekordmértékű,

42 ezer milliárd forint az államadósság, ami meghaladja a GDP 80 százalékát.

Tíz éve nem látott magasságban az infláció,

romlik a külkereskedelmi és a fizetési mérleg,

soha nem volt még ilyen drága az euró,

soha nem ért még ilyen keveset a forint, emellett

az Orbán-kormány túlköltekezik

– sorolta. Szerinte a magas államadósság oka a "mérhetetlen korrupció" is.

Ilyés Márton, a Momentum alelnöke, a párt gazdaságpolitikusa felhívta a figyelmet arra, hogy a béremeléseket, az adóvisszatérítéseket a kormány csak a költségvetési hiány és az államadósság növelése árán tudja finanszírozni.

Úgy folytatta, ha az Orbán-kormány hatalmon marad, akkor megszorításokat kell végrehajtania vagy el kell inflálnia ezeket az intézkedéseket.

Szerinte

ha Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt kormányra kerül, képes lesz megszorítások nélküli gazdaságpolitikát folytatni.

Fel fogják szabadítani azokat az európai uniós forrásokat, amelyet most Orbán Viktor miatt felfüggesztettek; megtisztítják a közbeszerzéseket – közölte, jelezte azt is: felfüggesztik, átvizsgálják a látványberuházásokat is, például a Fudan Egyetemmel kapcsolatosat, illetve a Budapest–Belgrád-vasútvonal építését.

Tordai Bence, a Párbeszéd frakcióvezető-helyettese szólt arról, hogy fontos különbség volt az elmúlt két évben más országok és a Fidesz koronavírus-járvány miatti gazdasági válságkezelésében.

Máshol a megnövekedett államadósságot arra használták, hogy az embereket segítsék, Magyarországon viszont a forrásokat "a gazdaság újraindításának hazug mítosza alatt a fideszes oligarchák újabb és újabb feltőkésítésére költötték el" – hangoztatta.

Szerinte az a hatalmas adósságtömeg, amit Orbán Viktor vállalt, azt a célt szolgálta, hogy a Fidesz gazdasági hátországát megerősítse, hogy felkészüljenek 4, 8, 12 ellenzékben töltött évre, mert tudják, hogy a magyar választópolgárok nem fognak még egy esélyt adni nekik.

Közölte, ezt a folyamatot visszafordítják, mert nem hagyhatják, hogy bűnözők kezén legyen a közvagyon.

Fidesz: mindegy, mit ígér az ellenzék A nagyobbik kormánypárt közleménye szerint "teljesen mindegy", hogy a baloldal mit "ígérget" a kampányban, mert 2006-ban is "végighazudták a kampányt, pénzosztogatást ígérgettek mindenkinek, aztán kormányra kerülve az ellenkezőjét csinálták".

"A baloldalnak a vérében van a megszorítás" – fogalmaztak a közleményében. Hozzátették: a Gyurcsány-Bajnai-korszak a megszorításokról szólt, hiszen tizenötször emelték a rezsit, sorozatosan emelték a családokat, a dolgozókat és a vállalkozókat terhelő adókat, befagyasztották a béreket, elvették a 13. havi nyugdíjat, eltörölték a családtámogatásokat és az otthonteremtési támogatásokat, fizetőssé tették az egészségügyet, mindeközben az IMF "adósrabszolgájává" tették Magyarországot.

Nyitókép: PM Images/Getty Images