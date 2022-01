A mamutfenyők és a Nádas-tó miatt aggódnak a budakeszi buszsáv kapcsán

A Zsámbéki-medence autóbuszos közlekedés-fejlesztésének teljes körű előkészítése során felmerült egy összekötő útszakasz ötlete, amely a Telki, a Pátyi és a Budaörsi utat kötné össze Budakeszi közigazgatási területén. A Budapest Fejlesztési Központ (BFK) beruházásában egy olyan buszsáv valósulna meg, ami jelenősen csökkentené a közösségi közlekedés menetidejét Budakeszi és Budapest között. Az elkészült tervek azt mutatják, hogy lehetséges elérni azt a célt, hogy a mai 50 perc fölötti menetidőt leszorítsák fél óra körülre, tehát azt az időt, ami alatt a 22-es buszok beérnek a reggeli csúcsban – fogalmazott korábban Vitézy Dávid, a BFK vezérigazgatója.

Helyi környezetvédők azonban ellenzik a telki és pátyi utak közé javasolt összekötő út megépítését. „Egyrészt nem szeretnénk a nemrégiben, a Budakeszi Önkormányzat által bölcsen védetté nyilvánított Nádas-tavi mamutfenyők természeti területének a súlyos természetvédelmi sérülését” – kezdte az InfoRádiónak a Nádas-tó Őrzői Civil Összefogás szóvivője. Szigeti Balázs – szintén természetvédelmi szempontból – problémásnak nevezte azt is, hogy a beruházás miatt fragmentálttá válna a még egybefüggő, zöld természetközeli élőhely, illetve azt, hogy az útépítéssel ez az egyébként is vízhiányos terület (egész pontosan a száraz állapotban lévő tó, aminek kulcskérdése a csapadékvíz bevezetése), el lesz vágva a vízgyűjtőitől.

A Nádas-tó Őrzői Civil Összefogás szóvivője környezetvédelmi szempontokat is sorolt: az említett tó az uralkodó szélirányban fekszik, és a klímaváltozás idejében könnyű megérteni, hogy milyen óriási szerepet tölthet be a hőhullámok esetén. Ha ezzel szemben viszont egy autóút épül ott, akkor mind a zaj, mind a levegőszennyezés sokszorozottan fogja a várost érni – hívta föl a figyelmet. A szóvivő végül azt is kiemelte, hogy a szervezet szakértőinek számításai szerint, valamint a Közlekedés Kft. számai alapján úgy fest, hogy egész minimálisan fog a fő célpont, tehát a Budakeszi tengelyén áthaladó főút forgalma csökkenni, maximum 5 százalékkal.

Győri Ottília, Budakeszi polgármestere egyeztetne. A kormánypárti politikus szerint a közlekedési helyzet megoldása és a természetvédelmi értékek megóvása között kell dönteni. Elmondása szerint a környezetvédelmi és közlekedési szakemberek véleményén túl kérdőíveken a lakosság véleményét is kikérik, január 17-én pedig még egy lakossági fórumot is tartanak az ügyben, ahol a Nádas-tó Őrzői Civil Összefogás képviselői és bárki más is kifejtheti az álláspontját. Győri Ottília hozzátette, hogy a január végi képviselő-testületi ülésre terjeszti elő a javaslatot, és ezután döntenek majd a kérdésben.

