Jakab Péter szerint hülyeséget beszélt Márki-Zay Péter

A választási esélyeket is latolgatta újévi beszédében Márki-Zay Péter, a közös ellenzéki miniszterelnök-jelölt, és nagy vihart kavaró kijelentést tett, amikor a listás szavazatok várható eloszlását taglalta.

"Négy éve listán is több szavazatot kapott összesen az ellenzék, csak akkor még külön-külön. Mitől lett volna több szavazója a Fidesznek most, mint volt 2018-ban? A Covid miatt is megtizedelt idős korú magyar lakosság nagyobb része szavazott a Fideszre, de a fiatalok, akik minden eddiginél nagyobb számban jelentkeztek és csatlakoztak az előválasztás során már az ellenzékhez, ők nagyon, messze nagy többségben kormánykritikusok, ők változást akarnak ebben az országban" – mondta a videóban.

A járványban elhulló Fidesz-szavazókról szóló kijelentésére először a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnöke, Kovács Gergő reagált:

"Már fél napja 2022 van, kellett is gyorsan egy parasztság"

– írta a Facebookon.

Reagált Márki-Zay Péter szavaira a Fidesz is. A nagyobbik kormánypárt közleményében azt írta, hogy Márki-Zay Péter ott folytatta, ahol a tavaly befejezte. A Fidesz szerint az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje "sérteget és odáig megy, hogy mások halálától remél választási győzelmet. Ez a baloldali halálkampány folytatása, gyurcsányi tempó."

Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje minderre egy újabb videóban úgy reagált: "Egyik hazugságból megyünk a másikba: természetesen tegnapi köszöntőmben nem örvendeztem afelett, hogy a fideszes nyugdíjasokat pusztítaná valamilyen kór.

Egyszerű tényként állapítottam meg azt, hogy az idős korosztályban nagyobb a Fidesz-szavazók aránya, a fiataloknál meg kisebb.

És hogy egyébként a Covid miatt még több időskorú honfitársunk halt meg az idei évben is akár vagy a tavalyi évben, mint amennyi a természetes fogyás lett volna más években."

Friss Facebook-posztjában pedig így fogalmaz Márki-Zay Péter: „Kiforgatják a szavaimat, soha ki nem mondott mondatokat adnak a számba. Amiről beszéltem, azt most is tartom: a kudarcos járványkezeléssel a Fidesz éppen azoknak az idős embereknek az életét tette leginkább kockára, akik talán a legjobban bíztak bennük. Ez lemoshatatlan szégyen!”

A téma szóba került aztán abban az interjúban is, amelyet Jakab Péter adott az Alfahírnek.

"Egészen abszurd maga a felvetés is, hogy a Covid áldozatai között milyen arányban vannak fideszes vagy ellenzéki szavazók. Politikusként két dolog érdekelhet: hogy a gyászolók minél hamarabb megnyugvást találjanak, és hogy a kormány elhibázott járványkezelése ne szedjen több áldozatot.

A halál nem válogat pártszimpátia alapján, és úgy tűnik, hogy a hülyeség sem"

– fogalmazott a Jobbik elnöke.

Jakab Péter még egyet odaszúrt saját miniszterelnök-jelöltjének, amikor arról beszélt, hogy van-e ráhatása a miniszterelnök-jelölti kommunikációra, kifejtve, hogy van egy kommunikációs stáb, amely meghatározza a miniszterelnök-jelölt kommunikációját, és ennek összhangban kell lennie a közös programmal. Aztán hozzátette: "ilyen mondatok esetében nekem nem lenne szükségem külső kontrollra, magamtól nem mondok olyat, ami összeegyeztethetetlen a keresztény értékekkel vagy akár csak az emberséggel".

A Jobbik-elnök kifakadása abból a szempontból is érdekes, hogy Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke épp egy nappal korábban arra szólította fel az ellenzék tagjait, hogy hagyjanak fel Márki-Zay Péter kritizálásával.

"Nem lesz ez így jó. Vagy a hat ellenzéki párt győz, vagy a Fidesz. Vagy Márki-Zay Péterrel győzünk, vagy senkivel. Lassan meg kellene érteni.

Tudom, hogy innen vagy onnan nézve, mindenkinek lehet megjegyzése. De ezek egy pont után nem fontosak. És eljött ez a pont" – írta a volt miniszterelnök.

Márki-Zay Péter gyakorlatilag már minden társadalmi csoportot vérig sértett – reagált a Magyar Nemzetnek Ábrahám Katalin. Az Idősek Tanácsának tagja szerint a politikus kijelentése „teljes esztelenség”, a vírus pedig nem pártszimpátia alapján válogat, mindenkire veszélyes lehet.

A kormány tanácsadó testületeként is működő Idősek Tanácsának tagja úgy véli, hogy a nyugdíjasok széles társadalmi réteget alkotnak Magyarországon, így érthető, hogy minden politikai szerveződés számítana a szavazataikra. Márki-Zay Péter célzott sértései, amelyekkel a nyugdíjasokat támadja, ebből a szempontból is érthetetlenek – mondta Ábrahám Katalin.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt