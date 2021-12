Így vészelheti át simábban a szilveszteri rémálmot a házi kedvenc

A szilveszteri petárdázás és tűzijátékozás hang- és fényhatásai a házi kedvenceknél sokkos pánikot okozhatnak. A kutyák, macskák akár támadhatnak, haraphatnak is ilyenkor, de a leggyakoribb, hogy elszöknek, elmenekülnek – figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület elnöke hozzátéve, sok állat, amikor elszökik az udvarból, netán kitépi a pórázt a gazdája kezéből, soha többé nem kerül haza. Egy 15-20 kilométer per órával menekülő állat ugyanis néhány óra alatt akár 2-3 településnyi távolságra is juthat.

Seres Zoltán szerint néhány óvintézkedéssel a fentiek megelőzhetők: fontos még a tűzijátékozás előtt megsétáltatni a kutyákat, a szilveszteri időszakban pedig csak pórázon érdemes kivinni őket. A petárdázás-tűzijátékozás idejére tanácsos az állatoknak egy csendesebb helyet biztosítani, ahonnan nem tudnak kiszökni. Húzzuk el a függönyt, engedjük le a redőnyt, ha kell, állatorvos által ajánlott nyugtatószert is adhatunk a házi kedvenceknek, és ellenőrizzük a bennük lévő mikrochip adatait is – tanácsolja a szakember, aki szerint a chip mellett érdemes egy bilétát is elhelyezni az állaton a gazdája nevével, telefonszámával.

Az elkóborolt állatok chipjét állatorvosoknál és a Mol-benzinkutakon is le lehet olvasni. Az olajipari vállalat egyre több kútját szereli fel chipleolvasóval: jövő év első felében már 150 helyen lesz ilyen készülék. 3 év alatt 3000 kutyán segítettek így, szilveszterkor pedig mindig kiugró a chipleolvasók forgalma – mondta el az InfoRádiónak a Mol Magyarország kommunikációs vezetője. Bakos Piroska megjegyezte, tavaly nem volt engedélyezett a petárdázás-tűzijátékozás, mégis, csak szilveszter éjszaka 58 kutyát hoztak be a különböző töltőállomásaikra, 2019 szilveszterén, illetve az azt követő napokban százat.

Azok a kóbor állatok, amiknek nem találják meg a gazdáját, menhelyre kerülnek. A jövő évtől az itt élő kutyáknak és macskáknak is több esélye lesz egy jobb életre, a kormány ugyanis elfogadta a kóbor állatokról szóló új rendeletet, ami részletesen szabályozza az ebrendészeti telepek feladatkörét és ellenőrzését. Az új előírások értelmében például az egészséges állatok minimális tartási ideje 14 napról 45 napra emelkedik, az állatokról részletes nyilvántartást kell vezetni, törekedni kell az eredeti tulajdonosok megtalálására és fel kell őket tüntetni egy kötelezően létrehozandó honlapon is. Tilos a petárdázás Az 1-es és a 2-es pirotechnikai osztályba tartozó termékek egész évben szabadon megvásárolhatók és magánterületen felhasználhatók, míg a 3-as pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátéktermékek felhasználására az év végi időszakban van enyhítés – tájékoztatta az InfoRádiót az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Igazgatásrendészeti Főosztályának osztályvezetője. Utóbbi kategóriába tartozó termékeket december 28-tól december 31-ig minden nagykorú személy szabadon megvásárolhatja 3 kiló hatóanyag-tartalomig, majd december 31-én este 6 órától január 1-e reggel 6 óráig szabadon felhasználhatja. Soós Istvánné rendőrezredes kiemelte: az eszközöket csak és kizárólag a használati- és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint lehet felhasználni. Közintézményben, középületben, illetve rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen azonban ebben az időszakban is csak pirotechnikusnak az irányításával lehet ezt 3-as pirotechnikai termékeket felhasználni. Élő adás A petárdára természetesen nem vonatkozik a könnyítés, tehát annak birtoklása és felhasználása magánszemélyek részére egész évben tilos; csomagküldő szolgálat, illetve postai szolgáltatás útján ilyen terméket nem lehet értékesíteni – hangsúlyozta az ORFK munkatársa. A rendőrezredes hozzátette, ha valaki nem tartja be a tűzijátékok felhasználására vonatkozó szabályokat, akkor akár 150 ezer forintos bírságot is fizethet. Soós Istvánné elmondta azt is, hogy a 3-as pirotechnikai osztályba tartozó termékeket kizárólag csak az év végi ideiglenes forgalmazó helyeken lehet beszerezni. Kiemelte, hogy bevizsgált és biztonságos termékek csak az engedélyezett forgalmazóknál érhetők el, és figyelni kell arra is, hogy közérthető magyar nyelvű kezelési és használati útmutató legyen mellékelve hozzájuk. A megmaradt termékeket január 5-éig kell visszavinni a kereskedőkhöz.

Nyitókép: Vincent Scherer/Getty Images