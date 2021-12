Napi járványadatok: 3359 új fertőzött, 139 halott

3359 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 233 744 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – olvasható a koronvirus.gov.hu-n.

Elhunyt 139 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 38 167 főre emelkedett.

A gyógyultak száma 1 060 360 (6072-vel lettek többen a keddi jelentéshez képest), az aktív fertőzöttek száma 135 217-re csökkent (Közel háromezerrel vannak kevesebben, mint egy napja).

5159 koronavírusos beteget ápolnak kórházban (jelentősen, 386-cal csökkent a számuk 24 óra alatt), közülük 464-en vannak lélegeztetőgépen (itt is nagyon kedvező a tendencia: 37-tel lettek kevesebben keddhez képest).

A beoltottak száma 6 239 410 (csaknem hétezer első dózist adtak be egy nap alatt), közülük 5 951 491 fő már a második oltását is megkapta (több mint hatezer 2. adag 24 óra alatt), 3 124 497-en pedig már a harmadik oltást is felvették (+10 ezer).

A beoltottak több mint fele tehát már a megerősítő oltást is megkapta.

Kedden közölték, hány omikronos esetet találtak eddig Magyarországon (15-öt), ezúttal ilyen adattal nem szolgáltak.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán