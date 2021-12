Másodjára is felvette a harmadik oltást

Bár a negyedik koronavírus elleni oltást hivatalosan még nem lehet felvenni Magyarországon, akad, aki ezen is túl van – írja a Blikk Pártos Balázs posztjára hivatkozva, aki december 17-én számolt be arról, hogy másodjára is felvette a harmadik oltás.

A férfi azt írta, hogy márciusban és áprilisban egy-egy Pfizer-vakcinát kapott, szeptemberben az egydózisú Janssent, legutóbb, vagyis negyedikként pedig Modernát, illetve korábban már a koronavírus-fertőzésen is átesett. Pártos Balázs a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán kapta meg mind a négy oltását – vagyis hiába járt már ott háromszor korábban, negyedjére is simán beoltották. „Nem, nem kell hazudni sem. Ki kell tölteni egy lapot, ahol megkérdezik, hogy mikor kaptad az elsőt és a másodikat. Azt helyesen kitöltöttem. Felvittek a rendszerbe. Egy kérdésük volt: milyet kérek harmadiknak. Ezt megnevezve lehet 3. (avagy: negyedik) oltásod” – ismertette a „trükköt”.

A bulvárlapnak azt mondta, hasonlóan érezte magát a negyedik oltás után, mint a harmadiknál. „Első este, négy órával az oltás után lefeküdtem és két órát sikerült aludnom. Ébredés után olyan volt, mintha szénanáthás lennék, emellett enyhe hőemelkedésem volt és fájt a karom. A nátha később elmúlt, a hőemelkedés viszont maradt. Harmadnapra már teljesen jól voltam” – fogalmazott a férfi.

Nyitókép: MTI/Komka Péter