Albérlet? Fontos az ár, de a minőség is (x)

Míg évek óta az volt a tendencia, hogy a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után megindult a roham a legjobb albérletekért, és aki nem csapott le időben, az pórul jár, ma már nem így van. A külföldi turisták még nem tértek vissza, a kínálat viszont megmaradt, így akár napokig is gondolkodhatnak a diákok, hogy melyik lakást is szeretnék kivenni.

Az igények pedig egyre nőnek. Az egyik nagyon fontos tényező a lakás elhelyezkedése, hogy közel legyen az iskolához vagy a munkahelyhez. A fiatalok szeretik a kis lakásokat, a stúdiólakásokat, de általában a lakótársaktól sem ódzkodnak. Egy ideális lakás mindennel fel van szerelve, nem kell háztartási gépeket, eszközöket, bútorokat vásárolni. Ilyen lakásokat kínál a Professional Premium Property Zrt. Budapesten.

Luxusszinten felszerelve

Elsősorban fiatalok számára kínálnak kiadó lakást, saját szobát, illetve saját fürdőszobás lakrészt, luxusszinten felszerelve, gépesítve. Egy lakásnál az is fontos, hogy ha bármi elromlik, tönkremegy, akkor legyen megoldás, ne a bérlőnek kelljen szakembert keresnie, esetleg saját maga nekiállni a javításoknak. A cég saját szerződött partnerei ilyen esetekben azonnal reagálnak és megkezdik a szükséges javításokat.

Az albérletpiacon sok a szereplő. Sok olyan szereplő van, aki kikerülve a jogszabályokat nem ad számlát, nem köt szerződést, nincs adózás. Ez persze az ingatlan kiadójának kedvez, de ilyenkor a bérlő kezében nincs semmi, ki van szolgáltatva a lakástulajdonosnak, ráadásul még a lakhatási támogatást sem igényelheti, hisz nem tud számlát bemutatni. A bérleti szerződés és a számlák megléte nagyon fontos, nem csak a támogatás igénybevételéhez. Itt minden esetben kötnek szerződést és adnak számlát, így igénybe vehető a támogatás is.

Lakás, szoba, lakrész

A lakások állapota magáért beszél, minden esetben helyreállítják, mielőtt újra kiadják. Az albérlők okozta károkat felszámolják, hogy az új bérlő is hibátlan állapotú lakásba, szobába költözhessen be. Sokan nem egyedül szeretnének albérletbe költözni, ennek általában költségtakarékossági oka van. Sokan vannak olyanok is, akik munka vagy tanulás miatt költöznek Budapestre, nem szeretnének egyedül élni, de nem ismernek senkit.

Egy lakótárs kiválasztása mindig kockázatos dolog, hisz két különböző ember költözik össze, akik nem ismerik egymást, egymás napirendjét, szokásait. Ezért vannak itt szűrők, melyek abban segítenek, hogy a lakótársakat úgy válogassák össze, hogy minimális legyen a konfliktusok lehetősége. Az alberletbudapest.hu számos lakást, lakrészt és szobát kínál a Budapestre költözőknek, kiszámítható fix bérleti díjjal és rezsiköltséggel, így könnyen tervezhető a jövő is.

Nyitókép: Pixabay