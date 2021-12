Igazi fenyő vagy műfenyő? Itt a válasz!

Bár a karácsonyfa-ültetvények csak szezonális igényeket szolgálnak ki, mégis nagyon hasznosak, mert hozzájárulnak a szén-dioxid megkötéséhez – mondta érdeklődésünkre Győri Adrienn Lea. A Klímapolitikai Intézet junior kutatója kiemelte, hogy még hasznosabb, ha földlabdás, élő fenyőt vesz valaki, de létezik már olyan szolgáltatás Magyarországon is, hogy élő földlabdás fenyőt lehet kölcsönözni.

A kutató arról is beszélt, hogy téves és tudományos szempontból alaptalan az az elképzelés, miszerint környezettudatosabb döntés a műfenyő vásárlása a vágott fenyő helyett, mert a műfenyők már a gyártásuk során szennyezik a környezetet, mivel műanyagból vannak, futószalagon Kínában gyártják és exportálják, tehát hajókon és repülőgépeken szállítják a világ különböző pontjaira, így rengeteg üzemanyagot is elégetnek, amíg hozzánk eljutnak. Ezzel szemben az élő vagy vágott fenyőket Magyarországon termesztik, többnyire Zala, Somogy és Vas megyében, így az is pozitívum, hogy munkát biztosítanak a helyi lakosságnak.

"Ha élő fenyőt választunk, akkor azt javasolnám, hogy győződjünk meg arról, hogy Magyarországon ültették és nevelték őket" – mondta a klímaszakértő.

Győri Adrienn Lea hozzátette azt is, hogy

a vágott fenyőket akár fűtőanyagként is újra lehet hasznosítani,

ahogyan ezt Budapesten a Fővárosi Közterület-fenntartó minden évben meg is teszi. Egy-egy fa elégetése során pedig maximum annyi szén-dioxid kerül vissza a légkörbe, amennyit élete során megkötött, így a szakértő szerint karbonsemlegesnek tekinthető az élő fenyő választása karácsonyra.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila