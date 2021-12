Megduplázódott az adományigény az Ökumenikus Segélyszervezetnél - így lehet segíteni

Még az ünnepek előtt eljutnak a rászorulókhoz az a 200 csomag, amelyet olyan családokhoz juttat el az Ökumenikus Segélyszervezet, akik önerőből nem volnának képesek méltón ünnepelni karácsonykor.

A csomagokban nem csak tartós élelmiszerek vannak, hanem ünnepibb dolgok is: édességek, kicsit drágább dolgok is.

"Az Ökumenikus Segélyszervezet akciója is része a szeretet.éhség adománygyűjtő akciónak, ilyenkor mi részben arra gyűjtünk, hogy sok ezer családnak szebbé tegyük az ünnepét, másrészt az egész éves munkánkat alapozzuk meg ilyenkor.

Egy-egy 10 ezer forint értékű csomag 40 hívás a 1353-as adományvonalra,

ilyenkor arra kérünk mindenkit, hogy tárcsázzon, hozzájárulva a segítségnyújtáshoz most és egész évben" - részletezte az InfoRádióban Gáncs Kristóf, a szervezet kommunikációs vezetője.

Vagyis: aki tárcsázza a 1353-at, máris adakozott, 250 forint jelenik meg a segélyszervezet számláján.

Egyéb lehetőségek

Lehetőség van nagyobb összeget is adományozni, a www.segelyszervezet.hu honlapon ehhez minden információ hozzáférhető. Ezen kívül a Tesco áruházakban is hozzáférhetők adománykuponok, és a postákon is van persely, a pesti bazilika előtt pedig egy adománypont várja a jótevőket.

A segélyszervezethez érkező kérések száma a járvány kezdete óta megduplázódott, elérve a 80 ezer segélykiáltást, emiatt még kiemeltebben számítanak adományozókra.

Nyitókép: segelyszervezet.hu