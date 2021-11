Megvannak a legnagyobb magyar téligumi-teszt eredményei

A Használtautó.hu autós magazinja a Nonstopgumi csapatával a Hungaroring területén működő Groupama Tanpályán tizedszer tartotta meg téligumi-tesztjét. A napos, sokszor még akár ősziesnek is mondható időjárás miatt jellemző, hogy még sokan kivárnak a gumicserével, ám ezzel szélsőséges esetben magukat és a többi közlekedőt is veszélybe sodorhatják. Az útfelület nedvessége mellett ugyanis az aktuális hőmérséklet is perdöntő lehet.

„A gumik tapadásánál már 1-2 Celsius-foknyi különbség is érezhető, akár normál aszfalton és fagypont felett is. Idei tesztünket 4 Celsius-fokos levegőhőmérséklet, 2-2,5 fokos aszfalthő mellett kezdtük. Az idő először hűlni, majd melegedni kezdett, ugyanakkor állandó tényező volt, hogy a föld alatti tartályból locsolt aszfalt melegebb lett a rá eső víztől, mint a száraz. Emiatt az a furcsa, de beszédes helyzet állt elő, hogy a melegebb, de vizes aszfalt rövidebb fékutat adott, mint a száraz, de hűvösebb. A teszt eredményei is egyértelműen mutatják, hogy nemcsak a csapadéktól, hanem a hőmérséklet változásától is nőhet a fékút” – mondta Katona Mátyás, a Használtautó.hu szakértője.

Mérési kategóriák

Fékút 60 km/óráról száraz aszfalton

Fékút 60 km/óráról nedves aszfalton

Fékút 40 km/óráról nedves, jeges útfelületet mintázó műgyantán

Kigurulás 15 km/órás tempóról enyhe, konstans emelkedőn a gördülési ellenállás vizsgálatára

Kapaszkodóképesség nedves műgyantán: álló helyzetből mennyi idő alatt tesszük meg az első 30 métert egy adott emelkedőn?

Menetzaj 50 km/óránál

Kopási kép pontozása

A szakértői csapat minden mérést ötször végzett el, majd a szélső értékek kihagyásával a többi átlagát vette számításba.

A 2021-es teszten az összesített első helyen a Bridgestone Blizzak LM005 abroncs végzett, 93,2 százalékos súlyozott végeredménnyel. A dobogó második helyére a Continental WinterContact TS 870, a harmadikra pedig a Kleber Krisalp HP3 abroncs került.

Összértékelés szerinti sorrend Súlyozott végeredmény (%)* és értékelés Bridgestone Blizzak LM005 93,2% Nagyon jó Continental WinterContact TS 870 91,7% Nagyon jó Kleber Krisalp HP3 89,4% Jó Hankook Winter i*Cept RS2 W452 89,2% Jó Triangle Winter X TW401 88,5% Jó Barum Polaris 5 87,4% Jó Michelin Alpin 6 87,0% Jó Triangle SeasonX TA01 (négyévszakos) 84,6% Megfelelő Barum Quartaris 5 (négyévszakos) 84,4% Megfelelő Használt téli gumi 82,3% Megfelelő Pirelli Winter Snowcontrol Serie 3 80,3% Megfelelő Michelin CrossClimate 2 (négyévszakos) 80,1% Megfelelő Használt nyári gumi 60,6% Rossz

A szakértő kiemelte: ahol a győztes gumival már sikerült megállni a jeges úton, ott a használt nyárival még szinte teljes sebességgel haladt az autó.

Nyitókép: Peterlazar.com