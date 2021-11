Rá sem lehet ismerni Rákos-patak zuglói szakaszára – videó

Az egykori szemetes partú csatorna helyén most sétány, számtalan pad, napozóágy, kerékpártámasz, ivókút és a korábbinál sokkal több növény várja a kikapcsolódni vágyó embereket – mondta el a Rákos-patak megújult szakaszáról Zugló polgármestere zenés videójában. Mint fogalmazott, a beruházás Zugló egyik legrégebbi vízelfolyását természetközeli állapotban adta vissza a zuglóiaknak.

Ennek a rövid, a Mogyoródi út–Egressy út közötti szakasznak a megújításában több mint száz fa, tízezer cserje és sok ezer négyzetméternyi zöld felület jött létre a patak teljes medrének megújítása mellett – emelte ki Horváth Csaba.

A fejlesztés most átadott, utolsó szakasza a Rákos-patak Egressy út és Mogyoródi út közötti, 400 méter hosszú sávjának átalakítása összesen 470 millió forintba került, ehhez 170 millió forintot a helyi önkormányzat, 300 millió forint pedig a főváros 2013-ban indított TÉR_KÖZ pályázata biztosított – mondta el Karácsony Gergely a videóban.

„Nagy öröm nekem, hogy amit a 2014-es önkormányzati kampányban közösen megálmodtunk, az most meg is tud valósulni, valamint, hogy a főváros támogatása is hozzájárul ahhoz, hogy a Rákos-patak Budapest első igazi zöld patakja legyen” – fogalmazott a főpolgármester, aki szerint az elmúlt évtizedekben a város és a vizei közötti kapcsolat megszakadt, legyen szó a Dunáról vagy a kisebb patakokról, amit újra vissza kell állítani.

„Van bennünk egy ősi ösztön, hogy keressük mindig a vízpartot, így most ennek az ősi ösztönnek adunk lehetőséget, hogy sokkal közelebb kerülhetnek a zuglóiak a Rákos-patakhoz” – tette hozzá Karácsony Gergely.

Az Egressy út és Mogyoródi út közötti partszakaszon egy 185 négyzetméteres térkő-burkolatú fogadótér és 1350 négyzetméteres szórt burkolatú sétány is létesült. A patak bal partja napelemes térvilágítást kapott – olvasható a fejlesztésről kiadott közleményben.

