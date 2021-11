Koronavírus: így szigorítanak a hazai felsőoktatásban – körkép

Hétfő óta kötelező a maszkviselés a Semmelweis Egyetem is. Az épületekbe való belépéstől kezdve zárt térben az orrot és a szájat elfedő maszkot kell hordani.

A Magyar Rektori Konferencia elnöksége is kötelező maszkhasználat, valamint távolságtartás előírását javasolta pénteken a felsőoktatási intézményeknek. Az egyetemek azonban már az elmúlt hetekben léptek: több mint két tucat felsőoktatási intézményben rendelték el a kötelező maszkviselést, például a szegedi, a debreceni és a pécsi egyetemen, illetve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Az ELTE-n pedig már a tanévet is maszkban kezdték. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem ennél jobban is szigorított: az órák jelentős részét egy hete online tartják

Több egyetem a kötelező oltást is elrendelte a dolgozóknak, az egészségügyi karokon pedig a hallgatóknak már szeptemberben fel kellett vennie a vakcinát.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára múlt héten az InfoRádió Aréna című műsorában úgy fogalmazott: a hallgatóknak mintegy 85 százaléka volt oltott a múlt hónap végi adat szerint, tehát magas az átoltottság a felsőoktatásban, amit a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája segítségével igyekeznek még tovább növelni. Hankó Balázs arra is kitért, hogy emellett az oktatói arány is közel 90 százalékos, megjegyezve: a felsőoktatásban továbbra is jelenléti oktatást ajánlanak az intézményeknek.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Halfpoint/Getty Images