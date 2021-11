Járványszabályok Kormányinfó után

Egy hét alatt sokat gyorsult a járvány és még további romló helyzetet vetítettek elénk a szennyvízadatok is. Az elmúlt napok emelkedése után, a csütörtöki magyar adatok fényében a legtöbben arra voltak kíváncsiak, lép-e a kormány és bevezet-e valamilyen szigorítást a járványgörbe ellaposítására: maszkviselés a zárt helyeken, védettségi igazolvány előírása egyes zárt helyeken stb.

A bejelentések között Gulyás Gergely a november 22-én kezdődő oltási akcióhétről beszélt, ennek során 101 oltóponton lehet regisztráció nélkül oltást felvenni, elsőt, másodikat vagy harmadikat.

Kötelező oltás

Leszögezte: nem lesz általános kötelező oltás, a munkáltatók dönthetnek. Kitérve arra, hogy a Pedagógusok Demokratikus Szervezetével tárgyalnak az állami intézményekben, így az iskolákban is kötelezővé tett oltásokról, elmondta: a járvány elején a PDSZ is támogatta a tanárok oltását, hiszen sok gyerek között dolgoznak. "Azt kérjük a pedagógusoktól, hogy vegyék fel az oltást, legyenek most a kormány szövetségesei!" - fogalmazott a miniszter. A tanárok átoltottságának mértéke keddre fog kiderülni - jegyezte meg később, és azt is leszögezte, hogy a megbízási szerződéssel dolgozóknak is be kell oltatniuk magukat, ha állami intézményben dolgoznak.

Terveznek-e most szigorítást?

Miután a bejelentések között nem hangzott el semmilyen járványügyi szigorítási intézkedés vagy terv, számtalan kérdést kapott Gulyás Gergely. Ezekre válaszolva kifejtette:

a korábban meghozott döntéseket ismét meg tudják hozni, de most az a lényeg, hogy mindenki oltassa be magát.

Elmondta azt is, hogy nincs előre kitűzött szám, ami fölött szigorítanak, hanem hetente értékelik a helyzetet.

Megjegyezte ugyanakkor azt is, hogy lehet, nem a kórházi adatok fogják "megriasztani" az embereket és rávenni az oltakozásra. "Nem mindenki nőtt fel ahhoz a feladathoz, hogy egy világjárvány közepén vagyunk" - jelentette ki.

Pénteken a Puskás Arénában a válogatott vb-selejtezőjén védettségi igazolványt kérnek a szurkolóktól, de a maszkhordást nem írták elő, mindenkire rábízzák a döntést.

Lesz-e a kétoltásos rendelkezésből háromoltásos?

Most a két oltás után (Janssennél egy) jár a védettségi igazolás, ennyi után tekintik átoltottnak az embereket, még úgy is, hogy akik az év elején kapták az oltásukat - sőt most már a tavasziak is sorra kerültek - az orvosi tanácsok szerint időszerű a harmadik dózis felvétele. Ezzel együtt egyelőre nem tervezik megváltoztatni a jelenlegi szabályokat.

További járványügyi bejelentések

Támogatják a gyerekek (5-11 évesek) oltását, amint erre lehetőséget adnak az uniós hatóságok, lesz magyar döntés is.

Vakcinákra bontva ki fogják adni az oltottak újrafertőződöttségi adatait és beszámolnak a kórházban lévők közti oltottak arányáról is, Gulyás Gergely reményei szerint a következő Kormányinfón. Az adatokat az EESZT-ből nyerik.

Melyik vakcinából mennyi van még?

Pfizer: több mint 3 millió adag van raktáron és még folyamatosan érkezik

Moderna: egymillió körüli adag

Janssen: egymillió körüli adag

Sinopharm: több mint 2 millió adag

Szputnyik: gyakorlatilag elfogyott

A halasztható műtétek átütemezéséről nincs egységes kormányzati döntés, a kórházak szabadon szervezhetik a munkát a koronavírusos betegek ellátásának elsőbbsége után. Egyelőre a legtöbb kórházban a rendes műtétek normális keretek között zajlanak - mondta.

