Világhírű építészirodák tolongnak a Nyugati megújításáért

Több kontinensről, Ázsiából, Amerikából és Európából is jelentkeztek, Japántól kezdve Spanyolországon, Litvánián, Svédországon, Hollandián és Franciaországon át egészen Nagy-Britanniáig jönnek a pályázók. Külön öröm, hogy 15 magyar iroda is rajthoz áll önállóan vagy külföldi építészirodákkal közösen – fogalmazott közösségi oldalán Fürjes Balázs.

Budapest és agglomerációja fejlesztéséért felelős államtitkár szerint a nagy érdeklődés annak köszönhető, hogy Budapest izgalmas és vonzó világváros, mert a feladat kreatív szakmai kihívás, és mert a pályázat hiteles. Mások mellett megjegyzi, hogy a világsztár építészek kevés pályázaton indulnak, mert nincsenek rászorulva. „Ha részt is vesznek, azt döntően észak-amerikai, ázsiai vagy nyugat-európai projektek kapcsán teszik. De Budapest van annyira érdekes és titokzatos hely, hogy egy komoly kihívásra a legnagyobbak is felfigyeljenek. Ám ez még mind kevés ahhoz, hogy tényleg elinduljanak egy budapesti tervpályázaton. Ahhoz az is kell, hogy a pályázatot világszínvonalúnak, profinak és tisztességesnek tartsák. Különben nem pazarolnak rá energiát. E három feltétel most együttesen teljesül, ezért az óriási túljelentkezés” – írja a politikus.

A 36 jelentkező építésziroda és mérnöki konzorcium közül a szakmai előszűrés alapján 12 iroda adhat majd be részletes pályázatot a Nyugati és környezete megújítására jövő márciusig. A pályázatokat elbíráló zsűri elnöke Fürjes Balázs, az ő munkáját alelnökként Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója segíti. Az államtitkár Facebook-posztjában kiemeli:

„Budapest nem csatatér”,

ezért felkérte

Karácsony Gergely főpolgármestert,

Tóth József XIII. kerületi szocialista polgármestert,

Soproni Tamás VI. kerületi momentumos polgármestert és

Szentgyörgyvölgyi Péter V. kerületi kormánypárti polgármestert,

hogy alpolgármestereik vagy főépítészeik teljes jogú, szavazati joggal bíró zsűritagként vegyenek részt a tervek elbírálásában.

A bírálóbizottságnak természetesen tagjai az érintett szakmai szervezetek: a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara delegáltjai is.

