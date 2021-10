Így változik a nyitva tartás a hosszú hétvégén

Szombaton és vasárnap nyitva lesznek az üzletek a megszokottak szerint, de november 1-je, hétfő a mindenszentek napja miatt munkaszüneti nap.

Az üzletek többsége, így a legnagyobb boltláncok közé tartozó Aldi, Auchan, Lidl, Penny, Tesco üzletei zárva lesznek. A CBA, a Reál és a Coop hálózatába tartozó egységek közül várhatóan az ünnepnapokon általában is nyitva lévő boltok elérhetőek lesznek és a Spar-hálózatba tartozó franchise-egységek közül is kinythat néhány - írja a Napi.hu. A kisebb alapterületű nonstopokban, valamint a benzinkutas üzletekben lehet élelmiszert is vásárolni hétfőn.

