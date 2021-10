Szabadulna a főváros a Biodómtól

Március óta nem reagál a kormány a fővárosnak arra az ajánlatára, hogy állami pénzből fejeződjön be a Biodóm építése, cserébe a fővárosi önkormányzat vállalná az épület betelepítését állatokkal és növényekkel, valamint az üzemeltetést is - idézte fel a helyszínen tartott szerdai sajtótájékoztatón Budapest humán területekért felelős főpolgármester-helyettese.

Gy. Németh Erzsébet azt mondta: a fővárosnak az Orbán-kormány megszorításai miatt nincs elegendő forrása a beruházás befejezésére. Ezért most azt az ajánlatot teszik a kormánynak, hogy telekleválasztással kapjon önálló helyrajzi számot az ingatlan, amelyen a kormányzat fejezné be az eddig is állami forrásból és kezdeményezésre zajló beruházást - közölte.

A Biodóm betelepítését és üzemeltetését továbbra is a főváros vállalná. Költségek A 2013 óta zajló Biodóm projekt költségei az elmúlt nyolc évben drasztikusan megemelkedtek: a beruházás becsült összköltsége 2014-ben 16 milliárd Ft volt, ez az összeg 2019-ben pedig már összesen 64 milliárd forintra rúgott - közölte a főváros. Budapest 2020-ban megvizsgáltatta a beruházás állapotát: az Enviroduna Kft. által elkészített – és nyilvánosságra hozott – jelentés megállapította, hogy a főváros kényszerpályán van a befejezés tekintetében, még legalább 16,4 milliárd forintos ráfordítás szükséges az átadásig. Az elmaradt tervezési munkák pótlása, a szükséges újratervezések, és a jogi eljárások várható elhúzódása reálisan 2024-es befejezést eredményeztek volna.

„A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa keretein belül és azon kívül is több körben zajlott egyeztetés különböző kormányzati szereplőkkel a kormány által finanszírozott beruházás kormányzati befejezéséről. A tárgyalások 2021 márciusában rekedtek meg, az akkori, a Fővárosi Önkormányzat által megküldött FKT határozati javaslatra nem érkezett kormányzati válasz. A hatályos támogatási szerződés alapján rendelkezésre álló, szerződéses kötelezettségvállalásokkal jelenleg nem terhelt keretösszege megközelítőleg 6 milliárd Ft, a kormányzat többletforrást a projekt befejezéséhez nem biztosít” – mondta el Gy. Németh Erzsébet.

A javaslat elfogadása esetén az önálló ingatlanná történő kialakítás és ehhez kapcsolódóan az átadásra vonatkozó megállapodás előkészítése nagyjából 10 hónapot vesz igénybe.

A humán területekért felelős főpolgármester-helyettes kezdeményezte az év végén lejáró támogatási szerződés határidejének meghosszabbítását is.

Az állatkertnek kiemelten fontos a megvalósulása

Szabó Roland operatív igazgató arról beszélt, hogy ez a fejlesztés nagyon fontos a Fővárosi Állat és Növénykert számára: „Ez a fejlesztés, a Pannon Park és a Biodóm megvalósítása nagy lehetőség az Állatkert számára. Egyrészt azért, mert a múltban mindig csak csökkent, most pedig végre növekedhetett a kert területe, másrészt pedig, mert olyan különleges élményeket adhatunk majd az ide látogatóknak, amelyek kiállják az összehasonlítás próbáját bármelyik európai főváros állatkertjével. Ráadásul a Biodóm maga igazi négyévszakos látnivalónak ígérkezik: olyan lesz, mintha egy állatkifutókból, parkrészekből, sétányokból álló állatkert fölé egy nagy burát borítottak volna, amely alatt mindig állatkerti látogatásra alkalmas az időjárás.”

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán