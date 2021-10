Elvárás lett a home office lehetősége álláskeresésnél

A kutatást az internethasználók körében végezték, hiszen fontos volt látni, hogy akik a számítógép mellől végzik a munkát, mit preferálnak – magyarázta az InfoRádióban Müller Diána. Mint az kiderült, a válaszadók több mint háromnegyede a hibrid munkavégzés valamilyen formáját tartaná pozitívnak a jövőre nézve is. A válaszadók fele heti két-három napot töltene otthon és az irodában, a legnépszerűbb válasz a két nap otthon, három az irodában volt.

A kutatás alapján a megkérdezettek harmada mind a mai napig részint otthonról dolgozik, ennek megfelelően a legtöbb cég is azt mondja, hogy a hibrid munkavégzés hosszú távon is velünk marad. Mindenki megerősíti, hogy a hibrid munkavégzés nagyobb teret ad a munka és a magánélet jobb összehangolására azzal, hogy az utazásra kevesebb idő megy el, és így a szabadidő is jobban tervezhető.

A hibrid munkavégzésnek ugyanakkor hátránya is van – jegyezte meg a Telenor szervezetfejlesztési vezetője –, a kevesebb személyes találkozás miatt a csapatok kohéziója csökkenhet.

A megkérdezettek 41 százaléka szerint a hibrid munkavégzés azonban még hatékonyabb is lehet annál, ha kizárólag az irodából folyna a munka. Vannak ugyanis olyan feladatok, amiket elmélyültebben képesek otthonról elvégezni a munkavállalók. „Mi is azt látjuk a Telenornál, hogy a kollégáink munkavégzésének egyáltalán nem csökkent a hatékonysága” – jegyezte meg a szakember.

Müller Diána kiemelte: a pandémiás helyzet teljesen átrajzolta a munkavállalói preferenciákat,

a távoli munkavégzés lehetősége már egy alapelvárás

azokon a területeken, ahol erre lehetőség van, ez döntő tényező már a munkahelykeresésnél. „A hozzánk pályázó jelentkezők is rákérdeznek arra, hogy mik a lehetőségek a távoli munkavégzés kapcsán, és ezzel minden cégnek számolnia kell a jövőben” – tette hozzá.

Nyitókép: Pexels.com