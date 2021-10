Megvan az előválasztás második fordulójának időpontja - a nap hírei

Október 10-e és 16-a között rendezik meg az ellenzéki előválasztás második fordulóját – hangzott el Karácsony Gergely a Párbeszéd-LMP-MSZP miniszterelnök-jelöltjének kampányrendezvényén. A második fordulóban az ellenzéki összefogás közös miniszterelnök-jelöltjéről születik döntés. Az első fordulóban Dobrev Klára, a DK jelöltje kapta a legtöbb szavazatot, őt Karácsony Gergely a Párbeszéd-MSZP- LMP és Márky-Zay Péter a Mindenki Magyarországa Mozgalom jelöltje követte. A negyedik helyen Jakab Péter a Jobbik és Fekete-Győr András a Momentum jelöltje végzett. Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter együtt méretteti meg magát miniszterelnök- illetve miniszterelnökhelyettes-jelöltként, de még nem jelentették be, hogy ki lép vissza kinek a javára.

Hétfőtől ismét lehet pályázni az elektromos kerékpárok kedvezményes vásárlására. Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese kiemelte: már a 11. pályázati szakaszban támogatja az elektromos rásegítésű kerékpárok beszerzését a kormány. A támogatás a vételár fele, pedálszenzoros kerékpárok esetében legfeljebb 90 ezer forint, nyomatékszenzoros kerékpároknál legfeljebb 150 ezer forint. Október 4-én, hétfőn reggel 8 órakor nyílik meg az 1 milliárd forintos keretösszegű pályázat legújabb szakasza.

Októberben várhatóan gyorsul a járvány és az influenza vírus is megjelenhet - mondta Rusvai Miklós virológus az M1-en. A szakember szerint a hűvösebb, nedvesebb időben egyre gyakoribbak a náthás tünetek, amelyek alapján nehéz megkülönböztetni, hogy vírus, légúti allergia, koronavírus, vagy éppen az influenza okozza a fertőzést. Rusvai Miklós beszélt arról is, hogy a delta variáns felfedezése óta is találtak számos újabb mutációt, de ezek között nincs olyan amely aggodalomra adna okot a terjedőképessége miatt, vagy mert nem véd ellene a vakcina.

Romániában külföldi segítséget kérne a koronavírus-járvány negyedik hulláma miatt a temesvári Victor Babes Járványkórház menedzsere. Cristian Oancea szerint a Temes megyei egészségügyi ellátórendszer teljesítőképessége határára jutott, és segítség nélkül 2-3 napon belül összeomlik. Hozzátette: nincs elég intenzív terápiás hely, így a súlyos állapotban lévő betegek számára sem tudják megadni a szükséges kezelést.

Összeomlott az izraeli egészségügyi minisztérium internetes nyilvántartási rendszere a tömeges védettségi-igazolvány-igénylés miatt. Az új okmányok bevezetésének határidejét ezért pár nappal elhalasztották. Az új igazolást csak azok kapják meg, akiket harmadszor is beoltottak, ha a második oltásuk óta legalább fél év eltelt. Ezzel mintegy 2 millióan vesztették el korábbi mentesítésüket.

Olaszországban voksolásra buzdítanak a pártok a részleges önkormányzati választásokon. Délig a szavazásra jogosultak kevesebb mint 13 százaléka adta le szavazatát. A voksolást 23 órakor lezárják, majd hétfőn folytatják. A belpolitikai tesztnek számító szavazást kiemelt figyelem kíséri, mert a 2018-ban megtartott, és 2023-ban esedékes parlamenti választások közötti időszakra esik.

A grúziai Álom párt nyert a helyhatósági választásokon. A szavazatok csaknem teljes összeszámlálása alapján a kormánypárt 46,6 százalékot szerzett. A 8 év távollét után hazatért, majd határsértésre hivatkozva őrizetbe vett Miheil Szaakasvili volt grúziai elnök ellenzéki Egyesült Nemzeti Mozgalma a szavazatok 30,7 százalékát tudhatja magáénak. Harmadik helyen Giorgi Gaharia volt miniszterelnök pártja, a Grúziáért végzett a voksok 7,8 százalékával. A fővárost Tbiliszit az eddigi polgármester irányíthatja tovább.

Bemutatta ökoszociális adóreform tervét az osztrák kormány. A 18 milliárd eurós adóreformcsomag egyrészt a károsanyag kibocsátás megadóztatásáról, másrészt a kis- és közepes jövedelműek terheinek enyhítéséről szól. A klímasemlegesség elérésének jegyében született adóreform előirányozza, hogy a felhasználók 2022 júliusától felárat fizetnek a szén-dioxid-kibocsátás miatt, amely az első évben 30 eurót jelent tonnánként, majd évente folyamatosan emelkedő ütemben egyre többet. Ez együtt jár a benzin árának növekedésével, aminek ellensúlyozására különböző enyhítéseket is tartalmaz az adóreform.

Afganisztán közelgő társadalmi-gazdasági összeomlására figyelmeztet az Európai Unió kül-és biztonságpolitikai főképviselője. Josep Borrell kiemeli: ez veszélyt jelent az ott élőkre, a régióra és a nemzetközi biztonságra nézve egyaránt. Úgy véli, hogy a hamarosan bekövetkező humanitárius katasztrófa tömeges migrációt indíthat el a szomszédos országokba.

Irodaépületre zuhant egy kisrepülőgép a Milánó melletti San Donato Milanese településen. A fedélzeten lévő 8 ember életét vesztette. A Pilatus típusú kisrepülő a milánói Linate repülőtérről indult a szardíniai Olbiába. Szemtanúk szerint kigyulladt a hajtóműve és a felszállás után 11 perccel lezuhant. A pilóta és egyben a gép tulajdonosa a román-német kettős állampolgár Dan Petrescu volt, aki Románia leggazdagabb vállalkozói közé tartozik. A repülőgépen utazott az ingatlanmágnás felesége és a pár fia. A kétemeletes irodaház felújítási munkálatok miatt szerencsére üresen állt.