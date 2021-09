Több iskola visszatért a digitális oktatáshoz

Több iskolában is olyan sok a koronavírus-fertőzött, hogy kénytelenek voltak visszatérni a digitális oktatáshoz. A Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke érdeklődésünkre azt mondta, ismereteik szerint három vagy négy olyan iskola van, ahol teljesen bezártak, és 10-15 körül van azon intézmények száma, ahol intézkedéseket kellett hozni osztályok vagy csoportok tantermen kívüli oktatásának elrendelésére. Ez az összlétszámon belül nem nagy, ugyanakkor Totyik Tamás szerint jelzés arra vonatkozóan, hogy az oltás szükséges, de nem elégséges feltétel.

A laborországnak tekintett Ausztriához hasonlóan minden osztályt hetente legalább egyszer teszttel ellenőrizni kellene, és ott, ahol egy fertőzött tanulót is találnak, azonnal zárni kellene az osztályt, vagy ha olyan szintet ér el a fertőzöttek száma, akkor a teljes intézményt – ismertette javaslatukat a PSZ alelnöke. Hozzátette: látszik, hogy Ausztráliában, Új-Zélandon például jóval alacsonyabb az oltottsági szint, viszont nagyon határozottan cselekednek, amikor a fertőzés megjelenik egy intézményben és azonnal zárnak. Emellett a karantént és a kontaktkutatást is nagyon komolyan veszik. Totyik Tamás szerint ha a magyar kormányzat is ebbe az irányba tenne lépéseket, akkor sokkal nyugodtabbak lennénk. Most "attól félünk, hogy nagyon nagy árat fogunk fizetni azért, hogy nem kellő időben, nem kellő határozottsággal lép fel a kormány, és ez komolyabb folyamatot is indíthat el, nagyobb fertőzési szintet fognak elérni az oktatási intézmények, ha a karanténintézkedéseket nem fogják megtenni".

A szakszervezeti alelnök szerint aggasztó az is, hogy a hátrányos helyzetű régiókban nagyon alacsony az oltási hajlandóság, és ott más típusú intézkedésekre lenne szükség. "Nem elég az, hogy hirdetjük, hogy lehet menni oltásra, hanem oltóbuszokkal kellene végigjárni ezeket a területeket" - mondta.

A pedagógusok átoltottsága egy szinten, 80-85 százalék körüli értéken stagnál. Totyik Tamás szerint a szakmacsoportok tekintetében az egészségügy után itt a legmagasabb az átoltottsági szint a kormányzati kommunikáció alapján. A 12-18 éves korosztályban a tanulók harmada van beoltva. Tapasztalataik szerint nagyon magasnak tartják a szülők a rizikófaktort az oltással kapcsolatban, és úgy látják, nem mutattak be a kormány részéről olyan adatokat, amelyekkel a szülőket meg lehetett volna győzni az oltás biztonságosságáról.

"Most azzal büntetik a gyerekeket, hogy a 17 éven felüli osztályoknál irányadó szabályként nem lehet karantént elrendelni, ez pedig azt fogja eredményezni, hogy a fertőzöttségi sincs majd olyan magas lesz, hogy akkor már az iskolának muszáj lesz bezárni kormányintézkedés nélkül. De ez felesleges áldozat mind a szülőktől, mint az oktatási intézményektől" - vélekedett Totyik Tamás.

A témában kértünk interjút az Emberi Erőforrások Minisztériumától és a Klebelsberg Központtól is, de egyelőre nem kaptunk választ. Komplex ellenőrzés Fegyelmező, megtorló eszközként akarják használni az oktatási intézmények komplex ellenőrzését, ez a Pedagógusok Szakszervezetének gyanúja - mondta az InfoRádiónak a szervezet alelnöke. Totyik Tamás szerint az ellenőrzés bevezetése várható lépés volt, mert a pedagógusok tanfelügyeleti ellenőrzésekor sok intézményvezető nem töltött fel intézkedési tervet, a pedagógusok önfejlesztési tervet. Emellett oda is kivezénylik a komplex ellenőrzést, ahol alulteljesítést tapasztalnak a kompetenciaméréseken. Ezzel a PSZ szerint az a baj, hogy a törvény "pongyolán" fogalmaz, és nem lehet tudni, hogy az alulteljesítő intézményekben minden évben szükség van-e az ellenőrzésre? Mert ez alapján az oktatási intézmények 60 százalékát minden évben komplex ellenőrzésnek kellene alávetni, ennyi ember viszont nincs, amiből a szervezet arra következtet, hogy ez inkább egy fegyelmező-megtorló eszköz a "renitens" intézményekkel szemben. A szakszervezeti alelnök megjegyezte: ha valahol alulteljesítést észlelnek, akkor nem biztos, hogy a pedagógus ezért a felelős, mert "sehol nem kéri senki számon a rendszeren, hogy megfelelő szakemberellátottságot biztosít-e ahhoz, hogy minőségi eredményt érjenek el. Ezt a tankerületeken, a szakképzési centrumokon és a minisztériumokon kellene számon kérni, nem a pedagógusokon leverni. Itt komoly ellentmondást érzünk a jogalkotói szándék és a valóság között" - mondta Totyik Tamás. Ebben az ügyben is kerestük az EMMI-t és a Klebelsberg Központot - amint válaszolnak, frissítjük a cikket.

