9 tonna szemét 4 nap alatt – újfent kitettek magukért a PET Kupa résztvevői

A kilenc éve rendszeresen megtartott versenyeknek és az év közben szervezett akcióknak köszönhetően mostanra összesen 190 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a PET Kupa csapatai. A szervezők számításai szerint a II. Bodrogi PET Kupán

megdőlt az egy résztvevőre vetített összegyűjtött hulladék mennyisége.

A versenybe szállt hat pethajó legénysége és leánysága, valamint a versenyhez csatlakozó három kenus különítmény ezúttal majdnem 9 tonna, összesen 1256 zsák hulladékot gyűjtött össze a bodrogi verseny négy napja alatt. Forrás: PET Kupa, Kubinyi Enikő, Varga Péter

A Természetfilm.hu Egyesület közleményéből kiderül, hogy a versenyt nemzetközi előfutam előzte meg, amely során kenus különítmény indult a szlovákiai Zemplénből. Három nap alatt, a határon átkelve Sárospatakig tisztították a folyót, majd átadták a stafétabotot a II. Bodrogi PET Kupa résztvevőinek. A PET Kupa kenus különítménye mellett Szlovákiában iskolások, vízügyesek és helyiek is csatlakoztak a kezdeményezéshez, a folyó jobb partját Zemplén és Borsi települések között végigjárva gyűjtötték össze az ártéri hulladékot. Itthon az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság szakembereinek segítségével az Alsóberecki közúti hídnál lévő súlyosan szennyezett terület is megtisztult az előprogranak köszönhetően. A nemzetközi összefogás kimagasló eredményeket hozott,

már a PET Kupa rajtja előtt több mint 3 tonna hulladéktól mentesült a folyó felsőbb szakasza.

Az újrahasznosított tiszai hulladékból készült míves PET Kupát és a Zöldbolt online ökoáruház ajándékcsomagját a bodrogi verseny győztese, a Siemens Evező-SÖK csapata vehette át. A tapasztalt, évek óta visszatérő vállalati csapat önkéntesei 331 zsák hulladékot gyűjtöttek és nemcsak a verseny abszolút győzelmével büszkélkedhettek, hanem a Bodrog Hőse díjat is magukkal vihették. Utóbbit évek óta az a pethajós csapat kapja, akik a legtöbb egy főre jutó hulladékot gyűjtik össze a versenyeken. Szoros küzdelemben, a második helyen az Aktív Magyarország petkalózai végeztek 293 összegyűjtött zsákkal. A dobogó harmadik helyét Olaszliszka Önkormányzatának mindenre elszánt, helyi csapata foglalta el 244 zsák eredménnyel.

A Természetfilm.hu Egyesület filmje a díjátadóról és az eredményekről:

Lebegő Kikötők a part mentén, Pontonkonvoj a vízen

A különleges természeti környezetben megrendezett II. Bodrogi PET Kupa nem csak a hulladékgyűjtésről szólt: a petkalózok új, úszó létesítményeket avattak fel és vettek használatba a vizitúrázáshoz és a folyómentő akciókhoz. A begyűjtött hulladék nagy része újrahasznosításra kerül, amelynek vízen lebegő bizonyítéka az a két újrahasznosított műanyag pallókból készült Palackorrú Lebegő Kikötő, amelyeket a verseny során avattak fel a résztvevők Olaszliszkán és Bodrogkeresztúron.

A petkalózok kényelméről a versenyen a Pontonkonvoj gondoskodott: a Felső-Tiszán már bizonyított úszómű tökéletesítve, a kisebb folyóra átépítve szolgálta ki a verseny résztvevőit. A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatásának, valamint a kivitelezést végző STORQUE szakembereinek köszönhetően egy olyan három elemből álló úszómű készült, amely jelentősen megkönnyíti a folyómentő akciókat: mostantól vizesblokk, raktárhelyiség, valamint pihenést, melegedést biztosító közösségi tér biztosít kényelmet a folyómentőknek. PET Kupa, Kubinyi Enikő, Varga Péter

A moduláris elemekből álló konvoj hajói csónakmotor segítségével, most együtt közlekedtek a Bodrogon. Az elemek szükség esetén egyesével is megállják a helyüket. A szerkezet egyedülálló megoldás Magyarországon: a megtervezésében és kivitelezésében szerepet játszik a tiszai hulladék újrahasznosítása és beépítése. A zuhanyzókat elválasztó falakhoz és a wc ülőkékhez újrahasznosított műanyagot használtak, valamint a zuhanyzófüggönyök is újrahasznosított PET-palackból készültek. A szappantartók a PARAFITT műanyag újrahasznosító műhelyében készültek, a tisztálkodás folyóbarát szerekkel, vízbarát fogkrémmel folyik. A szervezők a jövőben a konvoj nyújtotta lehetőségeket nemcsak a versenyeken, hanem más folyami hulladékgyűjtő akciók során is kamatoztatni fogják.

Elkötelezett helyiek és hűséges támogató partnerek

A #BoldogBodrog program részeként, immáron második alkalommal alapozhatták a Bodrogi PET Kupa szervezői a pethajós verseny sikerét a helyben élő partnerek és szolgáltatók közreműködésére. Bodrog menti települések, civilek és vállalkozók, különösképp Sárospatak, Bodrogolaszi, Szegi, Bodrogkeresztúr és Olaszliszka önkormányzatai segítették a petkalózokat – olvasható a sajtóközleméynben. Az elkötelezett Bodrog menti önkormányzatok és helyi partnerek közreműködésével valósult meg a petkalózok élelmezése, a szálláshelyek biztosítása és a helyi logisztika. Az itt élők a helyismeretük és elköteleződésük révén néhány izgalmas programmal is hozzájárultak ahhoz, hogy az ország távolabbi pontjáról érkező petkalózok megismerjék a Tokaj-hegyaljai Borvidék borait és kulináris értékeit, az érintett települések látványosságait és történelmét. PET Kupa, Kubinyi Enikő

A verseny az Innovációs és Technológiai Minisztérium főtámogatásával, Áder János fővédnöksége mellett valósult meg. A résztvevők vízi biztonságáról a Sonar Felső-Tisza-vidéki Búvár és Mentő Egyesület gondoskodott, a hulladékkezelést a szervezők állandó szakmai partnere, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége koordinálta.

VI. Tiszai Kerekasztal – szakmai seregszemle a tiszta folyókért

A II. Bodrogi PET Kupa záró akkordjaként és az Interreg DTP Tid(y)Up projekt keretében egy regionális kerekasztallal zárták az eseménysorozatot a szervezők. A hagyományos szakmai kerekasztal már évek óta összehozza a folyóvédelemmel foglalkozó döntéshozókat, szakértőket és már igazi „seregszemlének” számít, bemutatva a hazai és környező országok legfrissebb fejlesztéseit, szakmai eredményeit. Ez alkalommal a hazai előadók mellett romániai minisztérium és ukrán hulladékgazdálkodó is bemutatta a felvízi országok erőfeszítéseit.

„Az itthon nagyon hatékonynak és eredményesnek bizonyuló kerekasztal módszertanát most a Tid(y)Up projekt partnerei is átveszik, s regionális és országos szakmai egyeztetéseket fognak tartani Ausztriában, Bulgáriában, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában és Ukrajnában. Reméljük szakmai programunk és ötletbörzénk elősegíti majd a határvízi tárgyalásokat és a folyóvédelmi törekvéseket” – összegezte a terveket Hankó Gergely, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének ügyvezetője és a kerekasztal ötletgazdája.

Nyitókép: PET Kupa, Kubinyi Enikő, Varga Péter