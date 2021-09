Budapesten járt Ferenc pápa - a nap hírei

Szent István és Szent Erzsébet bátorságát és hitét emelte ki az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjén a Hősök terén Ferenc pápa. Az eseményen több tízezer hívő vett részt. Úrangyala imádságában azt kívánta, hogy legyen a kereszt a híd a múlt és a jövő között. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek a zárómisén azt mondta, hivatásunknak érezzük, hogy híd legyünk Kelet és Nyugat között, a különböző kulturális és vallási világok és a nemzetek között. Ferenc pápa Budapestről Pozsonyba utazott és már meg is érkezett. A szerdáig tartó szlovákiai látogatásán a többi között Pozsony mellett Kassára, és Eperjesre is ellátogat a katolikus egyházfő.

Arra kérte Ferenc pápát budapesti találkozójukon Orbán Viktor miniszterelnök, hogy ne hagyja elveszni a keresztény Magyarországot. A katolikus egyházfő a Szépművészeti Múzeumban találkozott Áder János köztársasági elnökkel, a kormányfővel, majd a magyar püspöki kar tagjaival, valamint a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a magyarországi zsidó szervezetek delegációjával.

Már előkészítette és hamarosan meghozza a döntéseket a kormány a nemzeti konzultáció alapján, először a hitelmoratóriumról várható bejelentés. Erről a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára beszélt a Kossuth Rádióban Dömötör Csaba a úgy fogalmazott: bár a bankok nem szeretnék a moratórium hosszabbítását, a kormánynak a konzultáció eredményei az irányadók. Hozzátette: a konzultáció megerősítette, hogy a járvány utáni gazdasági növekedésből minden generációnak és társadalmi csoportnak részesülnie kell. A nemzeti konzultációs kérdőívet 1 millió 423 ezren töltötték ki.

A várható példátlan gazdasági növekedés eredményeként a nyugdíjasok nemcsak a 13. havi nyugdíjat kapják vissza, hanem előreláthatólag nagy összegű nyugdíjprémiumban is részesülnek- jelentette ki a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott. Nyitrai Zsolt közösségi oldalán kifejtette: az intézkedésekről hamarosan kiadványban tájékoztatnak. Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter arról beszélt, hogy a családközpontú kormányzás azt is jelenti, hogy gondolnak a nyugdíjasokra is.

Nyilvánosságra hozta a 2001. szeptember 11-ei merényletekkel kapcsolatos nyomozásának első, kivonatolt anyagát az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda. A 2016-ból származó 16 oldalas nyomozati anyag egyebek között Szaúd-Arábia egyesült államokbeli konzulátusának egy tisztségviselője, egy vélt szaúdi titkosügynök, illetve két merénylő kapcsolatával foglalkozik. A 19 repülőgép-eltérítő közül 15 Szaúd-Arábiából származott.

Párizs vonakodik elismerni Afganisztán újonnan létrejött tálib kormányát, és semmilyen kapcsolatot nem akar fenntartani vele - mondta televíziós nyilatkozatában a francia külügyminiszter. Afganisztánban még több francia állampolgár tartózkodik, valamint több száz afgán, akik segítettek Franciaországnak az elmúlt években. A francia külügyi vezető Katar fővárosába, Dohába utazik, hogy tárgyaljon az ő kimenekítésükről. Párizs eddig mintegy 3 ezer embert evakuált az országból.

Indulna 2022-ben a francia köztársasági elnöki tisztségért Anne Hidalgo párizsi főpolgármester. A 62 éves szocialista politikus azzal indokolta döntését, hogy szeretné minden francia gyermeknek megadni azt az esélyt, amelyet ő is megkapott. Hozzátette: a környezetvédelem és az emberi méltóság állna politikája középpontjában. Kilátásba helyezte, hogy növelné a tanárok, ápolók, rendőrök és tűzoltók bérét.

Audrey Diwa Happening című drámája nyerte el a 78. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál Arany Oroszlán-díját. A gálán Paolo Sorrentino és Jane Campion is Ezüst Oroszlán-díjat kapott. Audrey Diwan filmje a hatvanas években játszódik, amikor az abortusz még illegális volt Franciaországban. A legjobb női alakításért járó díjat Penélope Cruz, a legjobb színésznek járó elismerést pedig John Arcilla kapta. A filmfesztiválon pénteken a leginnovatívabb film díját kapta a nemzetközi kritikusoktól Fabricius Gábor Eltörölni Frankot című alkotása.