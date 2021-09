Az őszi szezonról üzent a magyar turistáknak az MTÜ vezetője

Minden idők legsikeresebb nyarát zárta 2021-ben a belföldi turizmus Magyarországon – értékelte a szezont Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója. Nyáron a tavalyinál 25 százalékkal több, közel 15 millió vendégéjszakát regisztráltak, és közel 5 millió vendég, közülük 1 millió külföldi nyaralt idén Magyarországon. Ismertetése szerint 360 milliárd forintot költöttek el a vendéglátóhelyeken, ez 25 százalékos növekedés 2020-hoz képest, és a 2019-es rekordévinél is 10 százalékkal magasabb. A vendéglátás teljesítménye tehát már felülmúlta a járvány előttit – mondta a vezérigazgató.

A szálláshelyeken az ötmillió turista 183 milliárd forintot költött el, ami 41 százalékos növekedés az előző évhez képest.

Pozitív elmozdulás látszik a beutazó turizmusban is: a külföldiek 2,9 millió vendégéjszakát töltöttek el a magyarországi szálláshelyeken, ami 40 százalékkal magasabb, mint tavaly.

A turisztikai térségek sorrendje változatlan: a legnépszerűbbek idén is a Balaton, a Mátra-Bükk-Sárvár és Debrecen térsége volt - közölte a vezérigazgató.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (ntak) adatai alapján a forgalom mindhárom nyári hónapban felülmúlta az előző évit: júniusban 66 százalékkal, júliusban 22 százalékkal, augusztusban pedig 16 százalékkal volt magasabb a vendégéjszakák száma. Augusztus 20-án, a legforgalmasabb napon 220 ezer vendégéjszakát regisztráltak, Budapesten közel kétmillióan vettek részt a rendezvényeken.

Budapest helyzete nem maradhat így

A fővárosban is nőtt a turisták száma, 44 százalékuk belföldi volt. 2019-ben, a Covid előtti utolsó békeévben 93 százalékban külföldiek érkeztek Budapestre. "Ez a modell tarthatatlan, ezt nem lehet működtetni, a járvány be is bizonyította ezt. A célunk, hogy 2030-ig ezt az arányt 75 százalék külföldi, 25 százalék belföldi összetételre változtassuk" – mondta Guller Zoltán az InfoRádióban.

Minden budapesti szolgáltatónak el kell fogadnia, hogy nincs Budapest az ország nélkül, és nem lehet létrehozni egy olyan zárványt, amely nem foglalkozik az ország többi részével,

a saját honfitársaival, nem szervez akciókat, nem akar nekik megfelelni – jelentette ki az MTÜ vezérigazgatója. "A mi feladatunk az, hogy megmutassuk a vidéki magyaroknak, hogy igenis érdemes Budapestre jönni, a főváros programokkal, élményekkel, attrakciókkal teli hely, és jó volna, hogy minél többen jöjjenek. Idén például több százezer vidéki turistát tudtunk Budapestre csábítani a Szent István napi tűzijátékra.