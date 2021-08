Állami kitüntetéseket és miniszteri elismeréseket adott át Novák Katalin

Novák Katalin köszöntőbeszédében Szent István királyról megemlékezve azt mondta: amikor valami nem felel meg az aktuális korszellemnek, amikor nem azt diktálja a kultúra vagy amikor bizonyos érdekek azt kívánják, sokan megkérdőjelezik, felülírják, meg nem történtnek mutatják be a múltat.

„Fontos, hogy kérdezzünk, megkérdőjelezzünk dolgokat, de vannak kétezer, ezer éve velünk élő történetek” – hangsúlyozta, hozzátéve: nem minden állja ki az idő próbáját, de ami igen, az több puszta legendánál.

A miniszter arról is beszélt: Szent István királynak köszönhetjük, hogy Magyarország ma is keresztény ország, és többi között részt vett a magyar vármegyerendszer kialakításában, de amellett, hogy „bátor, tiszteletet parancsoló, bölcs király volt”, apa is volt. Budapest, 2021. augusztus 23. Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter köszöntőt mond augusztus 20-a alkalmából adományozható állami kitüntetések és a család nemzetközi napja alkalmából adományozható miniszteri elismerések átadó ünnepségén a Szépművészeti Múzeum Reneszánsz termében. MTI/Máthé Zoltán

A miniszter szerint ezzel a kettős kihívással élnek a kitüntetettek is: egyszerre szolgálják a nemzet érdekeit, dolgoznak tudományos eredményekért, gondoskodnak betegekről, és ezek mellett megmaradnak feleségnek, anyának, apának, gyereknek, testvérnek.

Novák Katalin köszönetét fejezte ki a kitüntetetteknek a munkájukért, és azért, hogy ennek a kihívásnak nap mint nap igyekeznek megfelelni.

Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést kapott Spéder Zsolt, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Budapest, 2021. augusztus 23. Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter (b) az augusztus 20-a alkalmából adományozható Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét adja át Fűrész Tündének, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és Családokért, a KINCS elnökének a Szépművészeti Múzeum Reneszánsz termében. MTI/Máthé Zoltán

Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesítették Dér Katalin teológust, Fűrész Tündét, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért elnökét, Kurimay Tamás Batthyány-Strattmann László-díjas pszichiátert és Mohayné Keresztes Ilona újságírót, szerkesztőt, műsorvezetőt.

Novák Katalin Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adott át Nebojszki László Tibornak, a bajai Szent László Általános Művelődési Központ Középiskolája mérnöktanárának, Zöld László Csabánénak, a Bajai Szent Rókus Kórház gyógymasszőrének és Zsoldos Ferencné gyógyszerésznek.

Gyürki Ernő Lászlóné, nyugalmazott egészségügyi asszisztens és Telkes Andrásné, a csurgói Eötvös József Általános Iskola volt szakácsnője Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést kapott. Budapest, 2021. augusztus 23. Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter (b) a család nemzetközi napja alkalmából adományozható családokért díjat adta át Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárnak a Szépművészeti Múzeum, Reneszánsz termében. MTI/Máthé Zoltán

A miniszter családokért díjban részesítette Langerné Victor Katalint, a Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárát, Müller Cecília országos tisztifőorvost, Nagy Vilmos Mártont, a családokért felelős tárca nélküli miniszteri kabinet kabinetfőnökét, Rádi Katalint, a Korábban Érkeztem Alapítvány Szegedi mentorház mentorhálózat koordinátorát, Ujvári Enikőt, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom kuratóriumi tagját, Forgács Vince szülész-nőgyógyász orvost, Vajdáné Kasza Szilviát, az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat Fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat örökbefogadási tanácsadóját, Hajnal Virágot, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai stratégiai tervező főosztályának főosztályvezetőjét, Földi-Kovács Andrea oknyomozó riportert, műsorvezetőt és Némethné Farkas Katát, a Széchenyi István Egyetem Oktatásszervezési Igazgatóság Felnőttképzési Központ vezetőjét.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán