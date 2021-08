A Momentum és a Kétfarkú Kutya Párt is nekiment a kormány népszavazásának

Mint arról az Infostart is beszámolt, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) július legvégén hitelesítette a kormány gyermekvédelem ügyében benyújtott népszavazási kérdéseit. A határozatok ellen 15 napon belül lehetett jogorvoslatot benyújtani a Kúriához, és mint kiderült, a Kétfarkú Kutya Párt és a Momentum megtámadta a kezdeményezést.

A Kutyapárt Facebook-posztjában azt írtja, hogy szerintük az egész népszavazás szembe megy a népszavazás rendeltetésével – szúrta ki a 24.hu – hiszen a döntéseket az Országgyűlés már meghozta, az EU-s kötelezettségszegési eljárásra pedig nyilvánvalóan nincs hatással. Megjegyezték, hogy a korábban létező megerősítő népszavazást maga a Fidesz vette ki a törvényből.

„A kérdések nem egyértelműek. Több esetben nincs definiálva, hogy ki a kérdések alanya, például hogy kik ne mutathassanak be kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat vagy éppen, hogy csak az emberek nemváltását nem szabad-e bemutatni vagy pl. a bohóchal vagy a szalagos muréna nemváltoztatását tartalmazó ismeretterjesztő filmet se” – írja egyebek mellett az MKKP a bejegyzésben.

Az is hozzáteszik, hogy „a népszavazásnak olyan eredménye is lehet, ami tiltja bármilyen szexuális irányultság bemutatását, így a heteroszexualitásét is, úgyhogy mehetne az irodalom és biológia könyvek nagy része a kukába.”

A Momentum közleményében szintúgy jelezte, hogy a hétfőn megtámadták a Kúriánál népszavazási kérdéseket, egyebek mellett azért, mert szerintük a kérdések

„olyannyira értelmetlenek, hogy nem tudni, hogy érvényes és eredményes népszavazás esetén milyen jogalkotással lehetne eleget tenni nekik.

Ráadásul az ellenzéki párt szerint valójában nem népszavazási kérdésekről van szó, mert azok nem egy-egy döntésre hívnak föl. Emlékeztetnek, a népszavazás lényege, hogy a nép hatalmát közvetlenül gyakorolva eldöntsön közérdekű kérdéseket. „Ez a népszavazás nem döntésre hívja a választópolgárokat, hanem, hogy biankó felhatalmazást adjanak a kormány leegyszerűsítő politikájának.”

A Momentum továbbá alkotmányellenesnek is tartja a népszavazást, mert szerintük akár az igenek, akár a nemek nyernek, a döntés megvalósíthatatlan lesz az alkotmány kereti között. „Az egyik kérdés alapján, például, ha győznek az igenek, gyermekeknek korlátlanul lehetne szexuális médiatartalmat megjeleníteni. Ez ellentétes a gyermekek alapjogaival, és ellentétes az EU-s joggal is” – írják.

A TASZ sem tétlenkedik

Bírósághoz fordult a kormány népszavazási kérdései miatt a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) – közölték. A szervezet közleménye szerint több megkeresést is kapott, végül mind az öt kérdéssel szemben felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. A TASZ egyebek mellett azt írja, azért sem lehetett volna a kérdéseket népszavazásra bocsátani, mert az LMBTQ+ emberekkel összefüggő társadalmi kérdések tabusítása, illetve megbélyegzésük sérti az Alaptörvényt, mely az emberi méltóság részeként a szexuális irányultságot is védi.

A kormány által az NVB-hez benyújtott és hitelesített kérdések az alábbiak szerint szólnak:

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?;

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?”

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára is elérhetőek legyenek nemátalakító kezelések?”

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?”

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?”

Nyitókép: Pixabay