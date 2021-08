Nagy változás jöhet Siófokon

A "Petőfisétány-jelenség" évtizedek óta "kísérti" Siófokot – emlékeztetett Lengyel Róbert polgármester a Siófoki Hírek augusztusi számában, amit a hirbalaton.hu vett észre. "Valamikor valakik úgy döntöttek, hogy azon a parti sávon a város és befektetőként előállt vállalkozók kooperációjában egy bulinegyedet építenek, és pillanatok alatt a bulituristák városává váltunk. Amikor 2006-ban visszajöttem Siófokra, már mint rendőrkapitány, igazából akkor szembesültem az ottani viszonyokkal: hangzavar, tömeg, részegek, bedrogozottak, majdnem pucéran vonagló lányok a pultokon, holland meg német, no és persze magyar fiatalok hömpölygő áradata, prostik, stricik, drogárusok. Mindez még töméntelen számban elkövetett, főképp vagyon elleni bűncselekménnyel is megtoldva" - fogalmazott Lengyel Róbert.

Megemlítette, az előző ciklusban elsősorban a közbiztonság javítása érdekében léptek előre és eredményeket is felmutattak. A 2019-es választás után folytatták a sétány közbiztonsági programját, de ezzel párhuzamosan elkezdődött a hosszú távra kiadott önkormányzati ingatlanok bérleti szerződéseink teljes körű átvilágítása is, utána pedig a "kabátok újragombolása" következhet.

A Balaton-parti Kft. új ügyvezetője feladatul kapta a Petőfi sétány középtávú koncepciójavaslatának elkészítését a döntéshozó képviselőtestület számára,

ez év végére.

A polgármester kijelentette: akkor kell, felelősen, eldönteni, milyen jövőt is szánjanak a sétánynak, ha majd tisztán látják a bérleti és a tulajdonviszonyokat.

"A kft. vezetője a koncepció elkészítéséhez egyeztetni fog az önkormányzati és rendőrségi illetékesekkel, az érintett vállalkozásokkal. Hogyan nézzen ki a sétány 3-5 év múlva? Erre keressük a választ. Továbbra is a bulituristák magyarországi „gyűjtőhelye” legyen, vagy változzon a profilja? Én az utóbbira hajlanék, és úgy érzem, ezt a véleményemet a városlakók többsége is támogatja. Az idei nyár eddigi tapasztalatai is ebben erősítenek meg" - nyilatkozta Lengyel Róbert.

Nyitókép: police.hu