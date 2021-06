Arcfelismerő kamerákkal figyelik Siófok belvárosát

Siófok egyik legfrekventáltabb helye nyáron a Petőfi sétány, illetve a nagystrand, a gyakori jogsértések ellen eddig is harcolt a város önkormányzata, de most új eszközt vet be az elkövetőkkel szemben. Mint Lengyel Róbert polgármester a Facebook-oldalán közölte, tavaly megkezdték a korábban kiépített térfigyelő kamerarendszer infrastruktúrájának és eszközparkjának a cserjét.

"Jelenleg 39 új, mesterséges intelligenciával ellátott kamera felszerelésével immár egy országosan is egyedülálló rendszer alapjait tettük le. A tendernyertes beszállító cég, a DAHUA részéről ez egy minta projekt, így tőlük is kiemelt támogatást kaptunk a megvalósításhoz" – írta a korábban rendőrként dolgozó városvezető.

A kamerák egyebek mellett arcfelismerő rendszerrel rendelkeznek, így ha a személyzet észrevesz egy zsebtolvajlást vagy verekedést, az ott rögzített arcot a rendszer kamerái a tömegben keresik, felismerik, ezzel lehetővé teszik az elkövetők elfogását.

A rendszer az ősszel még további elemekkel bővül, lesz például a járműforgalom szűréséhez szükséges rendszámfelismerő hálózat is, így a jövő nyárra teljesen komplex biztonsági rendszer működik majd a Balaton-parti városban.

