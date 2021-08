Az InfoRádió fővárosi hallgatói jelezték, hogy a BKK budai járatain az utóbbi időszakban csak elvétve találkoztak ellenőrökkel, ezért megkerestük a BKK-t, hogy mennyire változott az jegyellenőrök létszáma, és ha igen, mi ennek az oka.

A BKK válaszában kiemelte, hogy a jelenlegi munkaerő-piaci helyzet más vállalatokhoz hasonlóan "sajnos a közlekedést szervező társaság lehetőségeire is hatással van". Hozzátette: bár az országosan jelentkező tendencia negatív irányba befolyásolja a jegyellenőri létszámot,

a hiány ellenére az ellenőrzés hatékonysága nem csökken.

A BKK arra törekszik, hogy a jegyellenőrök jelenléte ne legyen kiszámítható, ezért munkatársaik beosztása, az általuk ellenőrzött vonalak folyamatosan változnak. Ennek köszönhetően előfordulhat, hogy aki rendszeresen ugyanazon a vonalon utazik, felfigyel arra, hogy megváltozott az ellenőrzés menetrendje és helyszíne.

A BKK kiemelte: az utasok korábban is tapasztalhatták, hogy az ellenőrök megjelenésében változás állt be, de ez a jelenség nem feltétlenül a jegyellenőrök létszámával van összefüggésben.

A társaság kitért arra is, hogy a létszámhiány BKK-nál egy létező probléma. A toborzás folyamatos, most is nyilvános hirdetésekben keresnek munkatársakat a BKK honlapján.

Az ellenőrök mellett az utaskoordinátorok a metróbejáratoknál és egyes felszíni járatok megállóiban is végeznek beléptetésest, illetve úgynevezett

felléptetéses jegyellenőrzést,

hogy még az utazás megkezdése előtt kiszűrjék a jegy és bérlet nélkül utazókat.

Hangsúlyozták, hogy az elsőajtós felszállási rend kiterjesztése is az ellenőrzési lefedettséget növeli. A pandémia hatására nemcsak a BKK menetdíjbevételei, de a pótdíjbevételei is jelentősen visszaestek, amely értelemszerűen a nagyságrendekkel alacsonyabb utasszámból fakad, és nem közvetlenül a jegyellenőri létszámhiányból.

Nyitókép: BKK