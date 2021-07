Mráz Ágoston Sámuel: a baloldal se lenyelni, se kiköpni nem tudja Gyurcsány Ferenc személyét

InfoRádió - Aréna – Mráz Ágoston Sámuel

Bár friss pártreferencia-kutatása jelenleg nincs a Nézőpont Intézetnek, Mráz Ágoston Sámuel meglátása szerint az elmúlt időszakban nagy változás nem tapasztalható ezen a téren. A Fidesz továbbra is vezet, és az ellenzéknek csak akkor van igazán esélye a 2022-es országgyűlési választásokon, ha mindenkit, aki nem kormánypárti, egy táborba tud gyűjteni és el is tud vinni az urnákhoz. A korábban publikált pártreferenciaadataik alapján ez azonban egyelőre nem sikerül.

„Tudjuk, hogy van Mi Hazánk párt, Kétfarkú Kutya Párt és van még az egyéb pártoknak a tábora, ezeket mind-mind a Fidesz ellenében egységesíteni kellene ahhoz, hogy igazi komoly fenyegetés legyen az ellenzék” – mondta az elemző.

A Nézőpont Intézet vezetője egyetértett, hogy nem minden politikai párt ura tökéletesen annak, hogy mi történik, és hogy egy igen bonyolult küzdelem zajlik. Mráz Ágoston Sámuel szerint az egységesítést célzó ügyek egyelőre inkább megosztják az ellenzéket, miközben még mindig azt érzi, hogy Gyurcsány Ferenc személye az ellenzéki szavazók harmadát „taszítja, és nem vonzza”. Vagyis túl azon, hogy nem tudják a most az ellenzékre még nem szavazó, de a kormánnyal elégedetlen választókat egy táborba gyűjteni,

a már meglévő szimpatizánsaikat is megosztó kérdések is napirenden vannak,

köztük például a kormány gyermekvédelmi népszavazása – fogalmazott. A szakértő szerint ugyanis az a kérdés, hogy milyen jogot kell biztosítani a szülőknek a gyermekek szexuális nevelése kapcsán, az nagyjából a Jobbik és a régi baloldali pártok, illetve a vidéki idősebb és a városi fiatalabb ellenzéki szavazók mentén megosztja az ellenzéki tábort.

„Gyurcsány-kotta”

Mráz Ágoston Sámuel megjegyezte: a baloldal se lenyelni, se kiköpni nem tudja Gyurcsány Ferenc személyét, és annak ellenére, hogy nagyon sokan nem szeretik, sokan elismerik a politikai tehetségét. Mint fogalmazott, azzal a CV-vel, amivel rendelkezik, egy fejlett demokráciában ritkán sikerülhet az, ami neki:

nagyjából ő osztja a lapokat, és egyre inkább úgy tűnik, hogy növekszik a befolyása.

A politikai elit nem tudott vele mit kezdeni, és ezért elfogadta a részvételét, a választópolgárokon múlik az, hogy ők is elfogadják-e.

Szerinte a nagy kérdés, hogy az ellenzéki tábor peremén található kör, amely nem egészen elkötelezett, vagy éppen még nem bevallottan ellenzéki szavazó, de potenciálisan elérhető, mennyire tartja fontosnak vagy riasztónak Gyurcsány Ferenc személyét, és sikerül-e az ellenzéki pártoknak elérni, hogy megfeledkezzenek róla.

A Nézőpont Intézet vezetője szerint a Demokratikus Koalíció elnökének a tehetsége egyértelmű, hiszen ő maga határozza meg nagyjából a pártja köré szerveződő együttműködést is, miközben a befolyása évről évre nagyobb, mint amit korábban bármely elemző is gondolt. Ezért egyáltalán nem túlzás arról beszélni, hogy a létrejött ellenzéki koalíciónak Gyurcsány Ferenc a vezető szereplője.

„Az ő személye fontos és az ő személyéről nem lehet megfeledkezni még az ellenzékkel szimpatizálóknak sem”

– tette hozzá Mráz Ágoston Sámuel. Szerinte Gyurcsány Ferenc irányító szerepe már az ellenzéki felkészülésben is tetten érhető, hiszen például ő hirdette meg elsőként, hogy egy közös lista álljon föl 2022-re, ami minimum indirekt bizonyítéknak tekinthető a befolyását illetően, vagyis az ő stratégiáját követik. Ráadásul mindezt úgy sikerült elérnie, hogy nem kellett hátralépnie – tette hozzá a szakértő, arra is emlékeztetve, hogy miután az ellenzék egy közös listán fog indulni, közös jelöltekkel, az egymás közötti erőviszonyok mérésének sincs értelme, azzal együtt, hogy ennek a közvélemény-kutatási módszertani jelentősége is erősen megkérdőjelezhető. „Néha látnak még napvilágot kutatások, hogy a DK vagy a Jobbik hogyan áll, de valójában ennek 2022 szempontjából nincsen tétje” – jegyezte meg.

