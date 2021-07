Kötelezővé tenné a koronavírus elleni oltást egyes munkakörökben a kamara

Parragh László, a szervezet elnöke a Portfolionak elmondta, hogy nemcsak a lehetőséget teremtenék meg a munkaadók számára, de bizonyos munkakörökben kötelezővé is tennék a védőoltást az alkalmazottaknak. A javaslatot azzal indokolják, hogy a magyar vállalati szektor számára óriási megkönnyebbülés volt, hogy a koronavírus ellen hozott korlátozások nagy részét fel lehetett oldani, és csak az egyes munkakörök dolgozóinak beoltásával lehetne elkerülni, hogy a gazdaságot le kelljen újra zárni.

A kamara jogalkotási javaslata tartalmazná azt is, hogy amennyiben a munkavállaló nem él az oltás lehetőségével, akkor adott esetben áthelyezhető lenne egy olyan pozícióba, ahol nem veszélyezteti a kollégákat és az ügyfeleket.

Az elnök elmondása szerint eddig is tömegesen létező jelenség volt, hogy a munkaadó elvárta a munkavállalóitól a koronavírus elleni védőoltást, és abban az esetben, ha nem éltek a munkavállalók vele, akkor elbocsátással szankcionáltak a vállalatok. "Az ilyen esetekben az elbocsátásokat viszont nem lehetett az oltás elutasításával indokolni, ezért ilyenkor egyéb indokkal mondtak fel a munkavállalónak, úgyhogy inkább egyfajta munkaadói nyomásgyakorlásról beszélünk" - mondta Parragh László. Rámutatott ugyanakkor, hogy nem a dolgozók ellenállása jellemző: két konkrét vállalatot is említett, ahol a napokban tették kvázi kötelezővé a koronavírus elleni védőoltást, és kivétel nélkül minden munkavállaló élt is vele, így elbocsátásra végül nem került sor.

Elkerülhetetlen lesz az oltás?

Arra a kérdésre, hogy az MKIK mely munkakörökben tenné kötelezővé az oltakozást, Parragh László elmondta: elsősorban azokra a szakmákra kell gondolni, ahol a munkavállalók több emberrel érintkeznek: rendészeti szervek alkalmazottaira, a közösségi közlekedésben dolgozókra, éttermi alkalmazottakra stb. – de azt, hogy pontosan mely szakmákra kiterjedően lenne kötelező az oltás, egészségügyi-szakmai döntésnek kell lennie.

A kamarai elnök szerint egyébként hosszabb távon indokolt lenne „a lehető legszélesebb körben” kötelezővé tenni az oltást, és szerinte reális esély van rá, hogy már néhány hónap múlva ez lesz a helyzet nemcsak Magyarországon, de egész Európában is. Úgy véli, hamarosan előáll egy olyan helyzet a világban, amikor – ha nem is lesz mindenki számára kötelező a koronavírus elleni védőoltás – nem tudja majd egykönnyen elkerülni senki, hogy beoltsák.

A kormányzati álláspont Arról nem tudni, hogy a fenti javaslatot egyeztette-e a kamara a kormányzattal. Orbán Viktor miniszterelnök múlt héten jelentette be, hogy az egészségügyi dolgozók számára kötelező lesz az oltás (az ágazatban nagyjából 90 százalékos az átoltottság). Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi Kormányinfón azt mondta, a kormány mérlegeli bizonyos szakmákban a kötelező védőoltás előírását. Novák Katalin, a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs vezetője hétfőn fogalmazott úgy , hogy érkeztek javaslatok a kötelező oltás előírására bizonyos szakmákban, és „majd meglátjuk”, mi lesz.

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor