Fordulat a budapesti Airbnb-piacon

Júniusban és a labdarúgó Európa-bajnokság alatt felfutott a budapesti Airbnb-forgalom, és júliusra is maradt ez a szint. Nem mondom, hogy a 2019-es szintet elértük, de viszonylag jó forgalom van – mondta az InfoRádióban Rege Mihály, a Felelős Rövidtávú Lakáskiadók Szövetségének elnöke.

A koronavírus-járvány jelentősen megtépázta az Airbnb-szolgáltatókat, 2019 végén 7-8 ezer kiadó lakás volt csak Budapesten, mostanáig ennek nagyjából a fele került ki az Airbnb-ről, és négyezer rövid távon kiadó lakás lehet a fővárosi piacon.

Rege Mihály szerint jelenleg 60-70 százalékos kihasználtsággal működödnek, ami 2019 júliusához képest visszaesés, de az elmúlt másfél évhez képest mégis jelentős előrelépés. És hiába van feleannyi lakás, annyival kevesebb az érdeklődő is, hogy az árak is legalább 20-30 százalékkal elmaradnak a korábbi szinttől.

Továbbra is magas telítettséggel működnek a felső-közép és luxuskategóriás lakásokból, amelyekből korábban is kevés volt, most meg különösen kevés van, emellett a nagyobb lakások és a garzonok foglalása megy jobban.

"Általában hosszabb időre érkeznek a vendégek, és elég sok az utolsó pillanatos foglalás, de 2022-re is foglalnak már. Mi pozitív irányú mozgást látunk a piacon" – mondta a Felelős Rövidtávú Lakáskiadók Szövetségének elnöke.

Nyitókép: Pixabay