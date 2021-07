Magyarország július elsején vezette be az uniós védettségi igazolást. Hozzájutni nem bonyolult: online az EESZT oldalán lehet hozzájutni a kinyomtatandó pdf-hez, személyesen pedig a kormányablakokban, továbbá a háziorvosoknál is kérhető. (Az egyszerűség kedvéért most csak azokra koncentrálunk, akiknek van TAJ-számuk.)

A tapasztalatok szerint érdemes egyelőre papír alapon beszerezni, ugyanis bár elvileg elérhető lesz majd az igazolás a mobil applikációkban (EESZT Lakossági, illetve EESZT alkalmazás) is, ám ezek egyelőre nem állnak rendelkezésre - írta a novekedes.hu és ezt tapasztalta az Infostart is.

Az EU kompatibilis változatok elérhetőségét az https://www.eeszt.gov.hu/hu/mobilalkalmazasok oldalon teszik majd közzé (ügyfélkapus bejelentkezés után érhetők el a friss hírek). A jelenleg használt verziót le kell majd cserélni az új, EU-s jogszabályoknak megfelelő verzióra, ha azok megjelennek az alkalmazásáruházakban.

Alapvető tudnivalók az uniós védettségi igazolásról

A dokumentumra bárki jogosult, aki egy uniós országban koronavírus ellenes védőoltást kapott, negatív a tesztje, vagy átesett a fertőzésen.

Az ily módon oltási, teszt- vagy gyógyultságinak nevezett igazolványon szerepel a tulajdonos neve, születési dátuma, egy egyedi azonosító, valamint a következő információk: az oltóanyag típusa és gyártója, a beadott adagok száma és az oltás(ok) beadásának napja; vagy a teszt típusa, a tesztelés napja és ideje, helye és eredménye; vagy a pozitív teszteredmény dátuma és ezekhez mérten az érvényességi idő.

Az oltási igazolványoknak nincs lejárati idejük, a tesztigazolványok PCR-teszt esetén 72 órán át, illetve antigén gyorstesztnél 48 órán át érvényesek. A gyógyultsági igazolványok maximális érvényességi idejét 180 napban határozták meg.

