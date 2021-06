Megszólalt a kiszemelt használt villamosok légkondijáról a BKV

A BKV Zrt. kiterjedt piackutatást követően kezdett tárgyalásokat a frankfurti járművek közvetlenül a közlekedési társaságtól történő megvásárlásának lehetőségeiről. A villamosok megfelelnek az előzetesen megfogalmazott elvárásoknak, ezen felül a járművek műszaki állapota – köszönhetően a pontos és precíz karbantartásnak – rendkívül jó. A használt frankfurti villamosok lecserélhetik a BKV Zrt. korosabb, gyengébb műszaki állapotú villamosait, az alacsony padlós kivitel pedig jelentősen emelheti a szolgáltatás színvonalát – írja közleményben a vállalat.

A frankfurti villamosok a több mint 20 éves üzemeltetési tapasztalatoknak köszönhetően lettek mára a Frankfurti Közlekedési Vállalat (VGF) megbízható járművei. A BKV Zrt. frankfurti villamosokba vetett bizalmát erősíti az is, hogy

a Combino villamosokkal szoros rokonságot mutatnak,

mind a műszaki megoldások, mind a beépített rendszerek, mind pedig a karbantartási feladatok tekintetében.

A korábbi műszaki egyeztetések a klimatizálás kérdéseit is érintették, erről is részletes tájékoztatást adott a VGF. Az elmúlt években a BKV Zrt. is több járműtípuson folytatott hasonló klímabeépítési vizsgálatokat, például sikeresen megvalósult egy TW6000 jármű esetében a prototípus beépítés, ami a frankfurti villamosok klimatizálásánál nehezebb feladat volt. A BKV Zrt. szakemberei tehát maximálisan felkészültek a frankfurti villamosok klimatizálására is.

Jelenleg vizsgáljuk a klímaberendezés lehetséges elhelyezésének egyéb részleteit, pl. statikai kérdéseket, elektromos tápellátást – célunk, hogy a járművek csak klímával felszerelve kerülhessenek majd forgalomba.

Nyitókép: Arne Dedert/picture alliance/Getty Images