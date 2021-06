Újabb enyhítések jöhetnek itthon július 1-jétől

Novák Katalint bízta meg Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs vezetésével, a tárca nélküli miniszter a testület ülése utáni sajtótájékoztatón a legfontosabb döntésekről számolt be.

Ezek egy része a gyerekeket érinti:

Július végéig meghosszabbítják a gyermekfelügyeletet a köznevelési intézményekben, ezt a lehetőséget most is naponta 15-17 ezren veszik igénybe.

Elindultak az Erzsébet-táborok, 150 ezer gyerek nyaralását teszik így lehetővé.

Egész nyáron szervezhetnek tábort a köznevelési intézmények, az augusztus 23. utáni időszakra vonatkozó tiltást megszüntették.

Emellett feloldották azt a korlátozást, hogy a gyermeküket kísérő szülők nem léphetnek be a köznevelési intézmény épületébe, de egyedileg szabályozhatják a beléptetést az intézmények.

A miniszter tisztázta azt is, hogy a lakodalmak szabadon szervezhetők közművelődési intézményekben is, és ugyanazok a szabályok érvényesek ebben az esetben, mint általában az esküvőkre.

Ezek után beszélt arról, hogy a testület szerint a hatályos védelmi intézkedések újragondolását teszi szükségessé a járványhelyzet javulása, illetve részben a nagy meleg, ezt a munkát is elkezdte ez az operatív törzs.

"Javaslatot teszünk a kormánynak, hogy csak azokat az intézkedéseket tartsuk fenn, amely a védekezéshez feltétlenül szükséges, hogy a lehető legnagyobb szabadságot tudjuk biztosítani maximális biztonság mellett" – mondta Novák Katalin.

A családokért felelős tárca nélküli miniszter azt mondta, hogy a maszkhasználat olyan téma, amit vizsgálnak, és arról is szólt, hogy a döntéseket meghozhatják a közeljövőben, hogy akár már most, július elsejétől alkalmazni is lehessen a lazább szabályokat. A javaslatokról már a kormány szerdai ülésén tárgyalnak. Nyelvvizsga-amnesztia Az operatív törzs is azt javasolja a kormánynak, hogy aki 2021. augusztus 31-ig záróvizsgát tesz, az a tavalyi intézkedésekhez hasonlóan könnyítésben részesüljön, és a nyelvvizsga-követelmények teljesítése nélkül is kapjon diplomát.

Nyitókép: Novák Katalin/Facebook