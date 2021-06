Nagy újdonságokkal vág neki a nyárnak a Volánbusz

Új járatok indításával próbálja segíteni a Volánbusz a belföldi turizmust. Kameniczky Ákos tájékoztatása szerint a MÁV–Volán-csoporton belül a kiemelt célpontjuk a Balaton, ahová öt megyeszékhelyről:

Pécsről,

Tatabányáról,

Salgótarjánból,

Egerből és

Szegedről

indítanak közvetlen járatokat – tíz megyét, illetve az északi és déli partot egyaránt érintve. A forgalmi és kereskedelmi főigazgató egyetértett, miután autópályás járatokról van szó, azok menetideje több órás is lehet, de igyekeznek ezeket kényelmes, légkondicionált turistabuszokkal üzemeltetni.

A jegyárakat illetően hozzátette, a Volánbusz hatósági árakkal dolgozik, vannak viszont kedvezmények. Ilyen például, hogy június 16-a és augusztus 31-e között például az alsó tagozatos diákok – a Hol vagy, Kajla program keretében – ingyen utazhatnak a társaság valamennyi járatán. Továbbra is él valamennyi szociálpolitikai kedvezmény, köztük a nagycsaládosok kedvezménye, amit egyébként normál helyközi közlekedésben is igénybe lehet venni. Hol vagy, Kajla? Harmadszor is elindul a Hol vagy, Kajla? elnevezésű turisztikai program, amellyel az alsó tagozatos diákok fedezhetik fel Magyarország természeti és kulturális értékeit. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a múlt héten ismertette , hogy június 16. és augusztus 31. között minden gyerek, aki felmutatja pecsétgyűjtő Kajla-útlevelét és diákigazolványát, díjmentesen utazhat a MÁV-Start, a Volánbusz és a GYSEV belföldi járatain, valamint a Bahart és a Mahart egyes hajójáratain. A gyerekkel lévő felnőtt kísérők is kedvezményt kapnak – hívta fel a figyelmet a kormányszóvivő.

A fentieken túl a Volánbusz kísérleti jelleggel – három járatpárral a Mátrába –

lehetőséget biztosít kerékpárok szállítására is.

„Gyakorlatilag Bükkszéktől Kékestetőn át, elérhető minden desztináció” – jegyezte meg Kameniczky Ákos, arra is felhívva a figyelmet, hogy az utasok elővételben váltsák meg a kerékpárjegyeket, hiszen legfeljebb 3 kerékpárt tudnak elszállítani, egy útra 990 forintos egységáron. (A Volánbusz honlapján olvasható részletezés szerint a 1044-es és 1046-os országos autóbuszvonalakon Budapest, Stadion autóbuszállomás és 7 mátrai állomás között van erre lehetőség, a lista IDE kattintva érhető el.)

A forgalmi és kereskedelmi főigazgató új fejlesztésként említette továbbá, hogy hétvégente,

csaknem két évtized után ismét elérhető lesz közvetlenül a fővárosból Lillafüred.

Szintén újdonság, hogy hétvégente a miskolci Tiszai pályaudvarról – a budapesti és debreceni InterCity-vonatokhoz csatlakozva – autóbuszjáratokat indítanak Bánkútra, a bükki turistadesztinációkat megcélozva. „Próbáltuk úgy megcsinálni a menetrendet, a járatok útvonalát, hogy azok a turistaútvonalakhoz jó kiindulási vagy végpontot biztosítsanak” – tette hozzá.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás