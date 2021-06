Magyar adatok: 113 új fertőzött, 4 halálos áldozat

Az elmúlt napon 113 új koronavírus-fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 807 322 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 4 krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 948 főre emelkedett.

A gyógyultak száma 733 907 fő,

az aktív fertőzötteké 43 467.

Kórházban 320 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 45-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 4411-en vannak, a mintavételek száma 6 020 027-re nőtt.

A beoltottak száma 5 375 923 fő, közülük 4 299 073 fő már a második oltását is megkapta.

A központi tájékoztató oldalon figyelmeztetnek: már Magyarországon is jelen van az indiai (Delta) vírusmutáció, amely a korábbiaknál gyorsabban terjed, kicsit mások a tünetei és ugyanúgy súlyos állapothoz vezethet, mint a többi változat - ezért is fontos a védőoltás felvétele.

Minden olyan helyen továbbra is kötelező a maszk használata, ahol védettek és nem védettek zárt térben találkozhatnak, így a tömegközlekedés során és az üzletekben történő vásárláskor is kötelező a maszk használata. Fontos a kézfertőtlenítés, a gyakori kézmosás is.

Hasznos linkek

Oltási regisztráció: https://vakcinainfo.gov.hu/regisztracio-oltasra

A vakcina-regisztráció lekérdezésének elérhetősége: https://vakcinareg.neak.gov.hu/regisztracio/

Oltásfoglalás: https://www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/covid-oltas-idopontfoglalas

Probléma a védettségi igazolvánnyal kapcsolatban: bejelenthető a magyarorszag.hu-n az Ügyfélkapun keresztül, vagy személyesen egy kormányablakban.

A védettségi igazolást tartalmazó, egyelőre tesztüzemben működő, de már - ingyenesen - használható alkalmazásról itt írtunk bővebben.

