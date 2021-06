Lánchíd-felújítás: újabb feltétele lett a kormányzati 6 milliárd forintnak

Megkezdődött a Lánchíd-felújítás újabb üteme, a kormányzat felújításra beígért 6 milliárd forintos támogatásának viszont most újabb feltétele lett: korábban csak annyi volt, hogy az utolsó 6 milliárd forint hiányzásakor fogják utalni az összeget, most viszont feltétel az is - az ATV-nek adott kormányzati felelet alapján -, hogy a fővárosnak vállalnia kell, 18 hónapnál nem lesz hosszabb ideig lezárva a Lánchíd.

Nyitókép: BKK