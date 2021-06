Fontos figyelmeztetést kapott a legújabb lottónyertes

A hétvégén elvitték az Ötöslottó főnyereményét: a szerencsés játékos a 9; 32; 47; 72; 81-es számsorral egyedül nyerte meg az 1 milliárd 408 millió 698 525 forintos főnyereményt. A Rádió1 reggeli műsorában egy korábbi lottónyertes üzent a mostani szerencsésnek – idézi a Pénzcentrum.

Andraschek Lászlóné és férje elég nehéz anyagi helyzetben volt, amikor 2013-ban 626 millió forintot nyertek a Skandináv lottón, mindketten rokkantnyugdíjasok voltak "kenyeres gondokkal", a lottószelvényt is talált pénzből adták fel.

Először egy fekete bőr sportcipőt vett a nyereményből, ami 38 ezer forintra volt leárazva, de a piacon is jól bevásárolt. Azonnal világgá kürtölte a nyeremény hírét, pedig a férje nem akarta, hogy másoknak is beszéljen a nagy szerencséről. Azonnal megjelentek a kölcsönt, szívességet kérők, és akkora probléma lett belőle, amit nehezebb volt kezelni mint magát a nyereményt.

Rögtön pszichológushoz fordultak, hogy ő mit tanácsol, hogyan dolgozzák fel a giganyereményt, azt mondta, csak maradjanak ugyanolyan emberek, mint voltak.

A legnagyobb luxus, amit vettek, a családi ház volt, emellett egy BMW-t is, de nem verték el a teljes összeget, jó részét befektették: többek között ingatlanokat vettek, ezek kiadásából is jön bevétel. És nyolc év után még mindig maradt készpénz is a lottónyereményből.

A korábbi lottónyertes az újdonsült milliárdosnak három dolgot tanácsolt, hogy ne bukja el a nyereményét:

maradjon ember,

ne hallgasson senkire, mindenkinek magának kell tudnia, mi neki a legjobb,

ne kürtölje világgá a nyereményét, tartsa inkább titokban, rejtőzzön el.

