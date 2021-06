Friss információk az indiai mutáció magyarországi jelenlétéről

Kedden is alacsony új fertőzöttségi adatokról számoltak be a hivatalos adatközlésben: 174 új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt napon és 28 többségében idős, krónikus beteg hunyt el. Kórházban 947 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 100-an vannak lélegeztetőgépen. Mostanra beoltottak száma 5 176 630-ra emelkedett, közülük 3 655 647 fő már a második oltását is megkapta. Magyarország továbbra is a második az uniós oltási ranglistán, 53 százalékos átoltottsági aránnyal, szemben az uniós 37 százalékos átlaggal. (Részletek itt.)

A járványügyi adataink javulnak - összegzett Müller Cecília országos tisztifőorvos, de megjegyezte: már nem nő olyan nagy ütemben az oltásra jelentkezők száma. Viszont aki most regisztrál, szinte már másnap beoltathatja magát.

Nagyon fontos, hogy mindenki felvegye a második oltást is, mert a teljes védelem és a vakcinák a mutánsok ellen is védelmet nyújtanak, a súlyos-életveszélyes állapottól megmentenek ezek a szerek. Rendkívül fontos az egyéni védelem.

A regisztrált 60 év felettiek 96 százaléka, a 18-59 évesek több mint 88 százaléka megkapta már az oltását.

Kedden újabb vakcinaszállítmányok érkeznek:

439 920 Pfizer és

60 000 Janssen oltás;

Június 4-re 64 800 adag Modernát várnak.

Zajlik a külhoni magyarok és az itt élő külföldiek regisztrációja, az országos tisztifőorvos biztatott minden érintettet a jelentkezésre. Valószínűleg június második felében fog kezdődni az oltásuk.

Az indiai vírusmutációról

Továbbra is csak két esetben volt jelen az indiai (dupla) mutáns, az egyik beteg már meggyógyult, a másik rehabilitáción van - mondta Müller Cecília. Nem zajlott náluk súlyosabban a fertőzés, mint a többi mutációval fertőzötteknél.

Az indiai mutáción belül is azonosítottak három variánst, ezek közül az egyiket minősítették nyomon követésre okot adónak, egyet kutatási szempontból tartanak érdekesnek, míg egy aggodalomra okot adó van, amely

gyorsabban terjed a többinél - körülbelül úgy, mint a brit variáns, de annál nem gyorsabban.

A kontaktkutatás zajlik a két érintett betegnél, de mint ismert, külföldi úttal egyik esetet sem lehetett kapcsolatba hozni. Most kiderült, a családban voltak pozitivitások, de nem az előbb említett veszélyesebb, 2-es típusú indiai variáns miatt. A szolgáltatók végzik a hozzájuk érkezett minták elemzését. Az egyiknél egy kivételével mind negatív lett, az érintett mintát még vizsgálják, a másik szolgáltatónál még nincsenek meg az eredmények.

Az egészségügyi szakszemélyzet nem kapta el ezt a vírusvariánst, a higiéniás szabályoknak és a védőoltásoknak köszönhetően - mondta Müller Cecília.

A szennyvízadatok határozott csökkenést mutatnak számos városban, köztük a fővárosban is, ez kedvező időszakot vetít előre.

A múlt heti kedvező adatokhoz képest további 42 százalékos csökkenés van az országos esetszámban.

Továbbra is az aktív, munkaképes korú lakosság körében történik a legtöbb fertőződés - itt ismét az oltás fontosságát emelte ki a szakember.

A fertőzöttek átlagéletkora 42 év, korcsoportos megoszlása:

50-59 évesek: 14 százalék

40-49 évesek: közel 22 százalék

30-39 évesek: 17 százalék

20-29 évesek: kicsit több mint 13 százalék

A 21. héten Pest megyében azonosították a legtöbb fertőzöttet (14 százalék), ezután a főváros következett (12 százalék), majd pedig Borsod-Abaúj-Zemplén következik (11 százalék) a listában. Nógrád, Somogy megyében az összes fertőzött mindössze 2-2 százaléka jutott.

Az országos 42 százalékos csökkenéshez képest jóval nagyobb visszaesések is voltak egyes megyékben:

Jász-Nagykun-Szolnok megye: közel 60 százalék

Vas megye: 54 százalék (múlt héten még minimális emelkedés volt)

Heves, Bács-Kiskun, Nógrád megye és Budapest: 50 százalékos csökkenés

Társbetegség továbbra is az elhunytak 95 százalékánál áll fenn, míg 5 százaléknyi esetben nem találnak az elhunytnál semmilyen alapbetegséget.

Kérdés

Mikor kezdődhet a 12-15 évesek oltása?

Az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyta e korcsoportban a Pfizer-vakcina használatát. Itthon egyelőre vizsgálják a bejelentést, az operatív törzs fog döntést hozni e lehetőségről.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor