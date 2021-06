Gigantikus kerékpáros fejlesztések jönnek Budapesten és környékén

A Budapesti Közlekedési Központ Igazgatósága jóváhagyta az „EuroVelo 6 és EuroVelo 14 kerékpárútvonalak tervezése és engedélyezése” tárgyú tervezési közbeszerzési eljárás megindítását. A cél a főváros területén már meglévő Duna menti EuroVelo-szakaszok fejlesztése, valamint a még hiányzó Duna-parti és a Budapest–Balaton útvonalak megvalósítása, csatlakozva a hálózat meglévő, illetve tervezett szakaszaihoz.

A korszerűsítéssel javulnak a kerékpáros közlekedés feltételei, kiszolgálhatók a gyalogosok megváltozott igényei. A gyalogos- és zöldfelületek fejlesztése növeli a kerékpáros és mikromobilitási forgalom arányát – közölte a cég.

Az EuroVelo 6 (Duna menti kerékpárút), valamint az EuroVelo 14 (Budapest–Balaton) projektek keretében négy szakasz tervezése és engedélyeztetése indulhat:

EuroVelo 6, Észak-Pest

A BKK által tervezett kerékpáros útvonal az újpesti Bagária utcától a Megyeri csárdáig, valamint az ártéri erdőtől az Északi vasúti hídig tart, hossza 2,42 kilométer. Az új útvonal összeköttetést teremt a vasúti hídon, valamint a külső Váci úton már meglévő kerékpárutakkal. A szakaszt közvetlenül érinti az Enviroduna Kft. lebonyolításában folytatott észak-pesti árvédelmi tervezés, amely a Megyeri csárda és az ártéri erdő közötti szakaszra készül. A tervezett kerékpáros útvonal közvetlenül csatlakozik az árvízvédelmi szakaszok végpontjaihoz, és magát az árvédelmi művet is kerékpárral járható kialakítással tervezik. A kétirányú, legalább 3,5 méter szélességű kerékpáros útvonal nemcsak a IV. és a XIII. kerület kapcsolatát javíthatja, hanem jelentősen megkönnyítheti a Dunakeszi irányából kerékpárral ingázók mindennapjait. Emellett a tágabb régió számára is jelentős előnyökkel járhat, hiszen megszakítás nélküli kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest belvárosa között a bel- és külföldi turistáknak.

EuroVelo 6, Dél-Buda

A tervezett szakasszal a Budafok és Albertfalva határán lévő Mezőkövesd utca, valamint a nagytétényi Campona utca között jöhet létre egy 10,4 kilométer hosszú biztonságos és egybefüggő kerékpáros útvonal a Duna mentén. A nyomvonal déli része kapcsolódik a NIF beruházásban készülő, agglomerációt érintő EuroVelo kerékpáros projektekhez, amely megvalósulása esetén létrejöhet a Százhalombatta–Érd–Budapest EuroVelo-tengely. Az út a Mezőkövesd utcánál közvetlenül kapcsolódhat a Szerémi úti, már meglévő kerékpárúthoz. Ezzel a természetvédelmi terület szomszédságában is elhaladó út jelentősen segítheti a nagytétényi és budafoki lakosokat, valamint a nem helyben lakó szabadidős kerékpározókat is, hiszen gyors és kényelmes kapcsolat jön létre a dél-budai városrészek és a belváros között. Budafoknál lehetőség nyílik a közösségi közlekedési eszközökre történő átszállásra is. A projektben továbbá opcionális lehetőség van egy érdi leágazás megtervezésére is, amelynek hossza 1,3 kilométer. A tervezett szakasz ráadásul közvetlenül kapcsolódik a Budapest–Balaton kerékpáros útvonalhoz is, így a kirándulók és túrázók számára is jelentős segítséget jelenthet a Budapesten belül megvalósuló fejlesztés.

EuroVelo 14, Budapest–Balaton

A projekt részeként 7,6 kilométer hosszú kerékpáros útvonalat terveznek a XI. és a XXII. kerület határán, a Honfoglalás út és a Hosszúréti-patak mentén (ezt a szakaszt már tavaly elkezdték építeni). A nyomvonalat úgy tervezik, hogy mindkét végén kapcsolódjon a már meglévő kerékpáros útvonalakhoz Albertfalván, Budafokon és Kamaraerdőnél, valamint a Budapest–Balaton kerékpáros útvonal – már kivitelezés alatt álló – Törökbálint és Kamaraerdő közötti szakaszához. A déli ágon, a Hosszúréti-patak felett új kerékpáros híd biztosítaná az átjutást. A projektnek köszönhetően tovább javulhat Kelenvölgy kerékpáros elérhetősége, valamint a környéken élők könnyebben megközelíthetik a lakóövezetek környékén lévő közintézményeket, boltokat, főbb közösségi közlekedési megállókat és szabadidős helyszíneket is. Ráadásul a tervezett szakasz közvetlenül kapcsolódik a dél-budai (Százhalombatta–Érd) kerékpáros útvonalhoz is, így a fejlesztés a kirándulók és túrázók számára is jelentős segítséget jelenthet.

EuroVelo 6, Észak-Buda

Az EuroVelo 6 budapesti szakasza az egyik legforgalmasabb kerékpáros útvonal a városban, amely érinti a budai oldalon a Bem rakpartot, Óbudát és Rómaifürdőt is. A békásmegyeri Barát-patak és a Lánchíd között vezető kerékpáros infrastruktúra hossza 13,3 kilométer lesz. A projekt egyik kiemelt célja, hogy közvetlen, kényelmes és biztonságos útvonal létrehozásával még többen válasszák a kerékpárt munkába és iskolába járásra, vagy szabadidős céllal a belváros és Óbuda-Békásmegyer, valamint a környező települések között. A tervezett útvonal közvetlenül kapcsolódik a tavaly átadott EuroVelo 6 Békásmegyer és Szentendre között megépített kerékpárúthoz, így az itt tervezett fejlesztések egyszerre szolgálhatják a budapestiek, az agglomerációban élők és a régióba érkező turisták, kirándulók érdekeit is, hiszen rendkívül értékes területek érintettek a Duna-parton.

A tervezés befejezése után – a szükséges engedélyek birtokában – az észak-budai szakasz kivitelezése is megkezdődhet.

Nyitókép: Pixabay