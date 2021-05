Tűz pusztított egy egészségügyi intézményben

Éjszaka tűz volt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségéhez tartozó bázakerettyei Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézete egyik szobájában.

A Zaol.hu úgy tudja, a lángok egy harmadik emeleti szobában, feltehetően szándékos vagy véletlen gyújtogatás miatt csaptak fel. A tűzoltóság nagy erőkkel vonult a helyszínre, az oltás érdekében magasból mentő járművet is be kellett vetniük, a helyszínen két emelőkosaras kocsi is volt.

Az intézményből 123 embert kellett az utcára kísérni az oltás idejére.

A letenyei, a lenti, a nagykanizsai, a zalaegerszegi és a zalakarosi hivatásos, valamint a letenyei önkéntes tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett végleg eloltották a tüzet

Kósi Zsolt, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője azt mondta: a tűzeset miatt két ember sérült meg, a szoba teljesen kiégett.