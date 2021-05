Rendkívüli: Orbán Viktor bejelentette az "ötmilliós" lazításokat

Amint azt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón előre jelezte, Orbán Viktor a péntek hajnali operatívtörzs-ülés után "bejelentő" interjút adott a Kossuth rádióban, ebben részletezve, milyen nyitási intézkedésekre lehet számítani azt követően, hogy pünkösd napjaiban Magyarország eléri a legalább egyszer beoltottak táborában az 5 milliós számot.

Előzetesen a rendezvényekkel, a maszkhasználattal és a kijárási tilalommal kapcsolatban lehetett lazításra számítani, de hogy pontosan mikortól, az a kancelláriaminiszteri közlésből még nem derült ki.

Enyhítések - 9 dolog:

kijárási tilalom: vége

üzletek, vendéglátóhelyek kötelező zárási időpontja megszűnik

kötelező maszk: "viszlát!"

szabad a sport a közterületeken (egyéni, csapat)

50 fős családi rendezvény megtartható, lakodalom 200 fővel tartható

szálloda, étterem, családi rendezvények számára elkülönítve tartható

zárt téri rendezvény védettségi kártyásoknak

szabad téri rendezvény 500 főig korlátozás nélkül tartható (tüntetés is lehet), zenés-, táncos rendezvény védettségi igazolvánnyal látogatható

16, 18 évesek felnőttek nélkül is mehetnek, beoltva.

Hogy

mikortól

érvényesek az új szabályok, arról Orbán Viktor azt mondta, erről a nap folyamán később lesz bejelentés.

"Három körülmény azonban óvatosságra int bennünket: 3 millió ember nincs beoltva, ők vegyék komolyan a dolgot. Ők menjenek el és oltsák be magukat! A második dolog, amire figyelnünk kell, Szerbián kívül mindenhol alacsonyabb a beoldottság a szomszédban. A harmadik: sok a mutáció, nagyon kell figyelni. Készenléti állapotba helyeztük az operatív törzset a mai napon, utóvéd harcok mindig lehetnek" - ezzel indokolta a kormányfő azt is, hogy őszig meghosszabbították a rendkívüli jogrendet, az "undok dolgokat mondó" ellenzék támogatása nélkül is, "a nemzeti összefogásnak nem voltak részei", említette.

A miniszterelnök elmondta, miért nem vesz részt Magyarország az újabb EU-s vakcinarendelésben:

7,3 millió Pfizer

1,2 millió Moderna

4 millió Janssen

4,7 millió AstraZeneca

oltás van "a zsákban", nem beszélve a keletiekről (Szputnyik V, Sinopharm) és a 2022-től Debrecenben gyártható magyar vakcinákról.

A meghosszabbított hitelmoratóriumról is beszélt még.

"A nyár végéig meghosszabbítjuk, úgy, ahogy van. Azt érdemes tudni róla, hogy két nagy kedvezményezettje van, 1 millió háztartás, illetve számos vállalkozás. Ez a bankoknak elég komoly terhet jelent, de a kisebb pénzű embereknek komoly segítség. Azért hosszabbítottuk meg most két hónappal, hogy egy élesnek ígérkező vitát eldöntsünk, hogy mi lesz utána, szeptember 1-jétől.

A Bankszövetség mostani javaslatai nem fogadhatók el,

bár nem akarom a vitát megelőlegezni" - szögezte le Orbán Viktor, aki az "emberek érdeke mellett akar kiállni", nem a bankoké mellett.

Nem lepte meg az első negyedéves, 2 százalékos GDP-növekedés.

"Lelkesebb vagyok, mint Varga Mihály,

az a dolgom, hogy távlatokat nyissak, nagyobb növekedésre számítok, mint a szakértők, fenomenális adatra számítok.

Egyik oka, hogy a gazdaságban ismét annyian dolgoznak, mint a válság előtt, illetve az előző negyedévi bázis nagyon alacsonyan volt" - mutatott rá.

Cikkünk frissül.



Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt