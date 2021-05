Az InfoRádió által megkérdezett elemzők egyetértettek abban, hogy hosszú ideje minden, az ellenzéki előválasztást követő ember erre a bejelentésre számított. Karácsony Gergely 2018 utáni ismételt miniszterelnök-jelölti indulását már "beárazták" az emberek, a bejelentéssel tehát teljessé vált a verseny.

Milyen verseny várható az előválasztás mezőnyében?

A programját többen, például Gyurcsány Ferenc is, úgy értékelték, hogy az az ellenzék több pártjával is egyetértésre talált – fejtette ki az InfoRádióban Erdélyi Rezső Krisztián. "Most még ott tartanak az előválasztásban az ellenzéki pártok, hogy igyekszenek egymásról jót is mondani, de alapvetően mindenki a saját emberére igyekszik tenni. Karácsony Gergely esetében az lehet fontos, hogy a mostanában kialakult nyelvvizsgabotrány csökkentheti az esélyeit, de közép-hosszútávon fog csak kiderülni, hogy ez ráég-e" – mondta a Nézőpont Intézet elemzője.

Visszalépést nem tart valószínűnek a jelöltek között, már csak a kétfordulós miniszterelnök-jelölti előválasztás felépítése miatt sem. Az első fordulóban azért nem, mert annak még nincs teljes tétje, a másodikban pedig azért, mert az oda bejutó három jelölt között már olyan kiélezett lesz a küzdelem, hogy inkább a mozgósításra fognak koncentrálni.

"A közvélemény-kutatási eredményeket nézve a Dobrev Klára, Jakab Péter, Karácsony Gergely hármas fog továbbjutni, és mindhármuknak nagyon fontos, hogy megmutassák a saját arcélüket az ellenzéki választóknak" – vélekedett Erdélyi Rezső Krisztián.

Mi lehet Karácsony Gergely célja az új mozgalommal?

Arra a kérdésre, hogy a Karácsony Gergely által meghirdetett 99 Mozgalomnak mi lehet a célja, az elemző azt mondta: minden miniszterelnök-jelölti induló egy párt jelöltje – kivéve Márki-Zay Pétert és talán Pálinkás Józsefet, bár ő maga is egy párt elnöke. Karácsony Gergely van abban a különleges helyzetben, hogy őt több párt is támogatja: sajátja, a Párbeszéd mellett szövetségesük, az MSZP, valamint még az LMP is.

"Új mozgalmával szerintem azt igyekszik mutatni vagy azt a látszatot igyekszik kelteni, hogy ő valójában nem egy pártnak vagy nem pártoknak, hanem valamiféle pártokon átívelő mozgalomnak a jelöltje, és ilyen pártokon átívelő mondanivalója van a kampányának" – fejtette ki a Nézőpont Intézet elemzője. Szerinte új párt alapítására nem lenne használható a mozgalom, mert "jelenleg is túl sok párt van, és azzal küzd a balliberális ellenzék, hogy a pártvezetőknek időről időre le kell ülniük egyeztetni. Ez gyengeségük, nem képesek egyként cselekedni, olyan egységesen, mint a kormánypártok."

Az integrációs képesség központi kampánytéma lesz

A 99 Mozgalom indításának bejelentése újdonság a többiekkel szemben, és nyilvánvalóan némi versenyelőnyt szeretne ezzel szerezni Karácsony Gergely a többiekkel szemben – értékelt Novák Zoltán, a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója, aki szerint még nem tudni, milyen szerep, milyen stratégia társul a mozgalomhoz. "Lehet, hogy egy mozgalommal megtámogatott erős antré marad, de az is lehet, hogy fontos szerepe lesz az előválasztási kampányban és akár a választásban is. A honlapja alapján egyelőre az látható, hogy sikerült nagy neveket a mozgalom mellé állítani."

A Párbeszéd szombati közleménye szerint olyan miniszterelnök-jelöltre van szükség, aki képes arra, hogy összetartsa az ellenzéket és a személye sem megosztó. Ezzel kapcsolatban Novák Zoltán megjegyezte: az indulók közül talán rá igaz a leginkább ez a definíció – igaz, itt mindenki erre a szerepre pályázik, az előválasztás egyik kulcsmotívuma az lesz, hogy ki tudja a leginkább felmutatni az integráló személyiség karakterjegyeit. "Karácsony Gergelyt ellenzéki és kormányoldalon is integratív személyiségnek tartják, más kérdés, hogy a kormányoldalon ezt úgy tálalják, hogy ez egyfajta gyengeség" – jegyezte meg a projektigazgató.

A budapesti főpolgármesterség véleménye szerint előnyt is jelenthet Karácsony Gergely számára, továbbá egy teret is a küzdelemre, a főváros és a kormányzat közötti harc ugyanis fontos kampányelemmé fog válni. "Mondegyik jelölt megpróbál olyan területet keresni, ahol fel tudja mutatni, hogy miben tér el a kormányzattól, vagy miben támadja" – fejtette ki Novák Zoltán.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás