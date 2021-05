Albertfalván is új vasúti megállóhelyet terveznek

Mint ismert, Vitézy Dávid idén februárban mutatta be Fürjes Balázs államtitkárral és Homolya Róberttel, a MÁV elnökével közösen a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiát (BAVS), melynek célja a fővárosban és elővárosaiban a vasúti utasforgalom megduplázása.

A BAVS egyik kiemelt intézkedése a hiányzó budapesti vasúti megállók megépítése többek között a Pest külső kerületeit átszelő külső körvasúton és a fejlesztés alatt álló Déli Körvasútra vezető vonalakon, hisz hiába járnak vonatok népes lakókörzetek mellett, megálló híján az ott élők nem használhatják a vasutat.

Ahogyan arról az Infostart is hírt adott, a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója a hétfői napon jelentette be a XVI. kerületben, hogy a MÁV-val együttműködésben több helyszínen új megállók tervezését kezdik meg a külső körvasúton. A tender pénteken megjelent és a külső körvasúti megállók mellett kiterjed egy új vasúti megálló tervezésére Albertfalván is – olvasható Vitézy Dávid bejegyzésében.

Albertfalva

Albertfalva már most is létező vasúti megállóhely, de az itt egymás mellett haladó székesfehérvári (30a) és pusztaszabolcsi (40a) vonalak közül csak az előbbiek vágányai mellett vannak peronok, viszont az utóbbiaknál lenne igazán szükség rájuk – írja a BFK vezérigazgatója, felidézve: ez az állapot a 19. század öröksége, a mai 30-as, dél-balatoni vonal ősét a Déli Vasút építette meg, és amikor később a MÁV létrehozta a pécsi (mai 40-es) vonalat ezen a szakaszon vele párhuzamosan, nem akartak állomáshasználati díjat fizetni a konkurens társaságnak, így nem kötöttek be Albertfalvába.

„A Déli Vasút a múlté, eltelt száz év, máig fennáll azonban ez a helyzet.”

A probléma megoldása viszont új aktualitást nyert: a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia az elővárosi vonatok számának emeléséhez a két, Érd városától párhuzamos vonalon olyan összehangolt közlekedési rendet vázol föl, amely lényegében a vonatok sebesség szerinti szétosztásán alapul, vagyis a belső szakaszon nem aszerint mennének a járatok az egyik vagy másik pályán, hogy eredetileg Székesfehérvár vagy Pusztaszabolcs irányából érkeztek, hanem aszerint, hogy elővárosi személy vagy gyors (zónázó, IC) vonatokról van szó. Ennek feltétele, hogy Érd térségében át lehessen járni egyik vonalról a másikra, az ehhez szükséges vágánykapcsolat megépült a 40a vonal most záruló fejlesztése keretében. A rendszer működéséhez viszont az kell, hogy a megállók legalább zömmel az elővárosi személyvonatok által használt 40a vasútvonalon legyenek Érd és Kelenföld között (eleve itt volt több). Ehhez tehát Albertfalván új megálló kell, hisz az elővárosi személyvonatok csak így, a 40a vonalon tudnak majd itt megállni – teszi hozzá Vitézy Dávid.

A Budapest Fejlesztési Központ a MÁV-val együttműködésben ezért kezdi meg az új megálló tervezését ezen a helyszínen. A megálló akadálymentes lesz, lift és új peron is készül, és a vasút mindkét oldalára kerülnek kerékpártárolók, a kelenvölgyi oldalon P+R parkoló is létesül. A fejlesztés célja az is, hogy a Fehérvári úti villamosokhoz egyszerűen lehessen innen eljutni, mert ez az átszállás kulcsfontosságú a Budai Fonódó villamos és az elővárosi vonatok között. A megálló még jobban fel fog értékelődni a Déli Körvasút elkészülte után, amikor a közeli lakótelepekről innen vonattal nem csak a Déli pályaudvar felé lehet sűrűn eljutni majd, de a Déli Körvasúton át Pestre is.

Külső vasúti megállók

Ahogy hétfőn bejelentették, új megállók tervezését indítja meg a Budapest Fejlesztési Központ a külső körvasúton is. A projekttel folytatódik a MÁV 2020-ban sikerrel elindított körvasúti szolgáltatásának fejlesztését és bővítjük az akkor átadott újpalotai megállót is.

A BFK által pénteken kiírt tervezési tender tartalma a külső körvasúton a következő:

Új vasúti megállóhely tervezése az Egyenes utcai lakótelepnél a Kerepesi útnál, ahol a jövőben közvetlen átszállási lehetőség nyílik majd a vonatokról a H8-as gödöllői és H9-es csömöri hévre. A hévek fejlesztésének tervei itt új megállókkal számolnak a HÉV-vonalakon.





Új peronok létesítésével az utasforgalom előtt zárt Rákosszentmihály vasútállomás forgalomba helyezése.





Az Újpalotánál létesült peronok meghosszabbítása, hogy csatolt FLIRT szerelvényt is fogadni tudjanak.





Új vasúti megállóhely Pestújhelyen, a Kolozsvár utca keresztezésénél, ahol át lehet majd szállni az 5, 124, 125-ös buszokra és a 62, 69-es villamosokra.

A külső körvasúton tavaly októberben – hosszú szünet után – a MÁV-Start elindította a szolgáltatást az S76-os járattal. Ez azonban minden tekintetben csak első lépésnek tekinthető. A külső körvasúton jelenleg félóránként a 2020-ban indult S76-os vonatok közlekednek az esztergomi vonalról az újpesti vasúti hídon át Újpest és Angyalföld érintésével, megállnak Újpalotán és Rákoson végállomásoznak. A gödöllői vonal fejlesztésével ezek a vonatok rövid távon meghosszabbíthatók lesznek Rákosról Pécel - Gödöllő felé – „ezen a MÁV csoporttal közösen dolgozunk, s ha a vágányzári menetrendek megengedik, idén ősztől szeretnénk meglépni ezt a fejlesztést” – fogalmaz a BFK első embere.

Az új megállók elkészültével az S76-os vonatok egyre fontosabb harántirányú szerepet tölthetnek majd be. 2027-től, a Déli Körvasút teljes elkészültével a közlekedési rend terveink szerint megváltozik majd és az Érd felől érkező, Kelenföldön és a Déli Körvasút új megállóit érintve közlekedő vonatok némelyike fog a külső körvasúton át haladni, így olyan vasúti szolgáltatás jön létre Budapesten, mely körirányban a dél-nyugati agglomeráció felől Kelenföld, Nádorkert, Közvágóhíd, Népliget, Élessarok, Egyenes utcai lakótelep, Rákosszentmihály, Újpalota, Pestújhely, Angyalföld, Újpest, Óbuda és a pilisi agglomeráció között teremt kapcsolatot, számos útvonalon lényegesen gyorsabb eljutást kínálva a mai tömegközlekedési módoknál.

Az ezt követő ütemben, a Nyugati pályaudvar átfogó megújítása és kapacitásbővítése után pedig a hatvani vagy az újszászi vonalról a Nyugati pályaudvarra tartó személyvonatok is indulhatnak, melyek a XVII. kerületből a külső körvasúton érik el a Nyugati pályaudvart és így közvetlen kapcsolatot nyitnak az Egyenes utcai lakótelep, Rákosszentmihály, Újpalota és Pestújhely felől a belvárosba, a Nyugati pályaudvarra.

Így a mai S76-osok helyett tehát távlatban óránként irányonként 4 vonat közlekedne a körvasúton,

részben Érd–Kelenföld–Közvágóhíd–Élessarok – körvasúti megállók – Újpest–Óbuda–Piliscsaba relációban, részben pedig a XVII. kerület felől a körvasúton át a Nyugatiba.

Mindezen stratégiai hálózatfejlesztési célok megvalósulásához szükségesek az új megállók a pesti körvasúton – teszi hozzá Vitézy Dávid. Az új megállók tervezése 2021 nyarán indul a BFK megbízásából és engedélyezéssel együtt 2022 második felében zárul, ezt követően kezdődhet el a megállóhelyek megvalósítása a következő években.

A BFK nyílt európai uniós közbeszerzési felhívása itt érhető el.

