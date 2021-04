Gyanús autók kameráznak a magyar utak mentén - kiderült az igazság

Vajon kell-e félni a kis kamerás autóktól, amelyek előtt rendszeresen haladnak el a Magyarországon közlekedők? A vezess.hu munkatársai megkérdezték a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-t.

A társaság útdíjellenőrzést végez Magyarország egész díjköteles úthálózatán. Vagyis a kérdésre, hogy kell-e félni tőlük, egyesek számára igenlő, a többség számára viszont nemleges lesz a válasz.

„A NÚSZ Zrt. mobil egységei jogszabályi (45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet, 2013. évi LXVII. törvény, azaz az útdíjtörvény) és az illetékes minisztériumok által meghatározott keretek szerint Magyarország díjköteles úthálózatán végeznek adatgyűjtést, mely elsődlegesen a díjfizetési kötelezettség megfelelőségét célzó ellenőrzésekhez szolgáltat adatokat" - közölték.

Hatszáz helyszínen mérnek

Magyarország több mint 7000 kilométeres díjköteles úthálózatán szinte bárhol előfordulhat, hogy találkozunk ilyen járművekkel és a NÚSZ Zrt. munkatársaival, akik az autókban töltik munkaidejüket. Több mint 600 előre meghatározott helyszínen szoktak megállni és adatgyűjtést végezni ezek a kamerás autók, melyekkel a járművek megállítás nélküli ellenőrzéséhez szolgáltatnak adatokat.

Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy minden autósnak mindenhol félnie kell attól, hogy ellenőrzik az érvényes úthasználati engedélyét. Magyarországon az e-matrica díjköteles, 3,5 t alatti járművek (motorkerékpár, személyautók és buszok) számára a díjköteles útszakaszok az autópályák és autóutak egy része, melyeket kiegészítő táblák is jeleznek. Ha ilyen NÚSZ-os autót más szakaszokon, például főútvonalon látunk, és személyautóval vagyunk, akkor a válasz egyértelműen az, hogy semmi aggodalmunk nem lehet, mert ezek a szakaszok a 3,5 t alatti járművek esetében nem díjkötelesek.

GPS-koordináták alapján lövik be a kamera helyét

Mivel a 3,5 tonna feletti tehergépjárművek számára díjköteles az úthasználat az ország összes főútvonalán is, így országúti szakaszokon ezek a hivatalosan “mobil adatgyűjtő egységek” kifejezetten őket figyelik. Nem mérnek sebességet, hanem az úthasználati jogosultság megállapításához végeznek adatgyűjtést. Fényképeket készítenek a közlekedő járművekről, a lefotózott autók rendszámát és tengelyszámát a megfelelő kategóriába való sorolás alapján a központi rendszerben dolgozzák fel, nem pedig a helyszínen. A kinyert adatokat a rendszer automatikusan összeveti a befizetett, érvényes úthasználati engedélyekkel, és ha nem talál egyezést, akkor jön a pótdíj a NÚSZ-tól, illetve a tehergépjárművekre a bírság a rendőrségtől.

Hogy biztos legyen a dolog, és ne csak egy számítógép és a készült fotók digitális elemzése alapján szórja a büntetéseket a rendszer, minden jogosulatlannak vélt eseményhez tartozó fotót és adatot átnéznek a NÚSZ szankcionálási munkatársai is. Mobil kamerás egységekben ez a fajta kontroll részben már az autóban munkát végző személy által megtörténik, amikor elvégzi a díjkategória-besorolást.

A rendszer jelentős mértékben automatizált, de emellett felülvizsgálati folyamatokkal érik el, hogy hibás fotó miatt tévesen kiküldött pótdíj vagy bírság minimális legyen.

A mérőautók nem pihennek

Ezek a adatgyűjtő kocsik szinte a nap 24 órájában dolgoznak, vagyis három műszakban, rotációban vannak beosztva a sofőrök. Minden konkrét helyszínen – amit előre menetrendekben terveznek meg módszertani elvárások szerint – a mobil egység szoftvere GPS-koordináták alapján pozicionálja a járműveket.

Az így térben és időben egyértelműen beazonosított helyszíneken általában 130 percet töltenek el, ez kétszer 60 perces folyamatos képrögzítést és egy 10 perces szünetet jelent, aztán új helyszínre mennek. Az autóban ülő munkatárs nem a mobilját pörgeti a munka során, hanem a HU-GO útdíjellenőrző rendszerén keresztül folyamatosan ellenőrzi az elkészült fotók minőségét. Ha szükséges, akkor igazít a kamerán, a paraméterek beállításán, hogy tökéletesen olvasható legyen a rendszám és a teherautók, kamionok esetén pontosan látszódjon az is, hogy hány tengelyes a jármű vagy járműszerelvény. A képminőségért a munkatárs felel, de a központi diszpécserszolgálat is képes valós időben ellenőrizni, így ők is szólhatnak, ha nem teljesen jó a képbeállítás. Az autóban ülők adják meg ezután a képen látható autó kategóriáját és díjbesorolását is, majd ezután történik meg a HU-GO központi rendszerében az elkészült fotón látható járműadatok összevetése és a jogosultság ellenőrzése.

Amennyiben olyan fotó készül, amin láthatóan nincs rendszám az autón, a feldolgozás folytatódik, technikai azonosítót rendelnek az eseményhez. Ezek az esetek az ellenőrzésben a NÚSZ-szal együttműködő hatóságok számára szintén elérhetőek, így egy rendszám nélküli járművet, kamiont az illetékes hatóság viszonylag könnyen ki tud szűrni, ha a közelben tartózkodik, akár meg is tud állítani.

Menet közben 180 km/h sebességeltérésig képes fotózni a kisebbik kamera.

A bliccelést többször kockáztatók számára érdemes lehet tudni, hogy a NÚSZ visszamenőlegesen is nyilvántartja a korábbi jogsértéseket, így ha csak egyszer is találkoznak a NÚSZ egységével, akkor már nemcsak az aktuális, hanem a korábbi pótdíjakat is felszámolják nekik, ami bizony sokba kerülhet.

Az autókon belül egy ipari számítógép irányítja a HU-GO mobil útdíjellenőrzési rendszert, melyet vagy egy tablet jellegű érintőképernyőn kezelhet az autóban tartózkodó alkalmazott, vagy egy funkciókkal felprogramozott, vezeték nélküli billentyűzettel. A belső átalakítások sora rövid, a számítógépen és kijelzőt rögzítő elemen kívül az autótetőre kerülő kamerák és fénytechnikai eszközök áramellátását szabályzó kapcsolót építik csak be, valamint a hátsó ülés műbőr huzatot kap, hogy védjék a csomagtartóba pakolt forgalomtechnikai eszközöktől a belső teret.

További információk a vezess.hu cikkében.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás