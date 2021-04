Fontos figyelmeztetés az ellenanyag-tesztekkel kapcsolatban

Kacskovics Imre az ATV műsorában a terasznyitással kapcsolatban azt mondta: valóban kicsit ijesztőek voltak a hétvégén látott képek a zsúfolásig megtelt teraszokról, de bízik abban, ahogy nő az átoltottság, csökkenni fog a fertőzöttek száma. Az immunológus hangsúlyozta:

továbbra is hordani kell a maszkot, és tartani kell a megfelelő távolságot.

Mint arról az Infostart is beszámolt, Magyarország kormánya Facebook-oldalán posztolt egy táblázatot, amelyben feltüntetik, hogy az itthon használt vakcinák beadása után hány megbetegedést és halálesetet regisztráltak. Ezzel kapcsolatban Kacskovics Imre azt mondta:

ez kicsit olyan, mint a választási esélyek latolgatása, hogy drukkolunk egyik vagy másik vakcinának, ugyanakkor még nem értünk a végére.

A szakember szerint lehet, hogy némelyik vakcinánál nagyobb a megbetegedés, de mind jól szerepel. Ráadásul az sem mindegy, mennyi idő telt el a beadás óta. Fontos javítást tett Karikó Katalin A Pfizer-vakcina kifejlesztésében főszerepet játszó Széchenyi-díjas magyar kutatóbiológus szerint – az említett táblázattal kapcsolatban – fontos közreadni, hogy kiket és mennyi ideje oltottak a szerekkel. Részletek ›››

Az immunológus az ellenanyag-tesztekkel kapcsolatban azt mondta: fontos, hogy a tesztet végeztető illetőt melyik vakcinával oltották be. Például a Pfizer és a Szputnyik S-protein specifikus antitestet termel, itt ezt kell tesztelni, ugyanis – ha nem jó tesztet választanak –, lehet, hogy az illető negatív eredményt kap, ami hamis.

A szakember azt tanácsolta, ha valaki ilyen tesztet szeretne elvégeztetni, a laborban mindenképpen mondja meg, milyen vakcinát kapott.

Kacskovics Imre beszélt arról is: minden ember szervezete eltérő időzítéssel válaszol az oltásokra, ezért érdemes várni akár 3-4 hetet is a második oltás után, mielőtt teszteltetünk. Sőt, az is előfordulhat, hogy a teszt nem jelez antitestet, de az illető védett.

Nyitókép: MTI/Vajda János