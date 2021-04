Harmadára zuhant a nyári gyerektáborok iránti érdeklődés

Az idei jelentkezési szezon valamelyest később indult el, a szokásos februári felpörgés helyett március közepétől kezdtek tábori helyeket keresni és lefoglalni a szülők. Jelenleg a szokványos jelentkezésekhez képest több mint 65 százalékos a visszaesés, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne hatalmas igény a táborokra az idén – írja az mfor.hu.

„A szülők jó része már kiválasztotta a tábort gyermekének az idei vakációra, de sokan kivárnak, amíg végleges döntés születik arról, hogy a táborokat valóban meg lehet-e rendezni. Ez több szempontból is kockázatos lépés a gyerekekre nézve, ugyanis, ha a jelentkezések a mai szinten maradnak még pár hétig, a táboroztatók több turnust, esetleg kész táborokat is visszamondhatnak az érdeklődés hiányára hivatkozva. Ennek sajnos előjelei már most is látszanak" – mondta Tóth Béla, a Táborfigyelő gyermektábor-összehasonlító portál vezetője.

A szülőknek nyáron ugyanúgy dolgoznia kell, mint minden évben, viszont a koronavírus miatt már kivett szabadságok még inkább megnehezíthetik a gyermekfelügyelet megoldását a 12 hetes szünetben, ami ugyancsak arra ösztökélheti az érintetteket, hogy legyenek táborok.

Ha nem lehet táborokat szervezni a nyáron a Covid miatt, minden korábban befizetett előleg visszajár a szülőknek, ha viszont hivatalosan is engedélyezik a táboroztatást, az előző évhez hasonló rohamra kell számítani, azaz egyes turnusok napok, akár órák alatt is betelhetnek.

